Dos de cada tres nuevas industrias andaluzas mueren antes de cumplir un lustro

"Andalucía no ha avanzado en la última década en tejido industrial". Es la primera conclusión que sacan en el colectivo Más Industria y en la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (Asian) tras analizar la evolución del sector y constatar que el escaso tamaño de las empresas,el poco valor añadido que aportan, la baja productividad y la escasa inversión en innovación y digitalización son un lastre para avanzar. El esfuerzo empresarial por relanzar el sector apenas da frutos: Andalucía crea 3.000 industrias nuevas al año, solo por detrás de Cataluña, pero casi dos de cada tres mueren antes de alcanzar un lustro de vida.

Los datos de Más Industria y de los colegios de ingenieros andaluces contrastan con el discurso oficial del Gobierno andaluz, que alardea de que la aportación de la industria al PIB regional fuese en 2022 de un 13,5%, el dato más alto en los últimos años. El ejecutivo de Juanma Moreno pretende elevar el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector de 17.935 millones con los que se cerró 2021 a 20.000 millones en 2026. Un crecimiento del 10% en apenas una legislatura que los ingenieros ven complicado.

Los datos recopilados en el informe "La industria de Andalucía: diez temas en diez años"recogen que, la industria andaluza ha creado casi 60.000 empleos en diez años, un 25% del que existía hace una década, "ritmo que casi dobla al del conjunto de la industria española. Andalucía ha aportado en esos años algo más de una quinta parte del incremento del empleo de la industria de España".

Lastre

Sin embargo, la productividad de la industria andaluza se ha incrementado entre 2012 y 2021 un 3,3% cuando en España lo ha hecho a un 21%. En 15 de las 20 actividades industriales la inversión en innovación andaluza fue inferior a la media española. Un 2,6% de las empresas realizaron innovaciones tecnológicas en este periodo, un 33% menos que la media nacional. La digitalización es la más baja de españa con un valor del 34,8 en Andalucía, 4,7 puntos por debajo de la media nacional y 9 puntos por debajo de regiones como el País Vasco o La Rioja, que lideran el ranking

También ha mejorado el sector su tecnificación, aunque a un ritmo un 25% inferior al del País Vasco, Navarra o Aragón. Un tercio de los empleados de la industria andaluza son titulados superiores, cuatro puntos más que en 2014.

En la última década la producción manufacturera subió un 3,5%, pero la de industria extractiva cayó un 54%. Y la aportación en VAB de la industria en Andalucía es 4,8 puntos menor que en la media española.

Aportación estancada

Pese a sucesivos planes de industrialización y promesas de sucesivos gobiernos, la aportación industrial al PIB regional ha variado desde principios de siglo entre el 10 y 12,5% que marcó en 2000, sin alcanzar el 11% desde 2013. Por eso el gobierno actual valora el 13,5% de 2022 como un buen paso. Aunque los últimos trimestres los datos de producción industrial han sido a la baja.

Medido en VAB, los registros desde la década de los 90 han oscilado entre el 10 y el 13,2% de 1996, con un 11,77% en 2021. La Consejería continuará con la ejecución del Plan CRECE, que aspira a movilizar inversiones por valor de 5.100 millones de euros, y que ha identificado 32 cadenas de valor de bienes y servicios industriales sobre las que se pretende actuar sectorialmente.

Y hay mucho foco en el resurgir de la minería, un sector que ha invertido 2.600 millones en la última década, para ayudar a levantar los datos del sector industrial.

Recetas

Los responsables de Más Industria y los colegios de ingenieros de la comunidad dan recetas para revertir la situación: más concreción, más inversiones, mayor implicación de la administración como aliada del desarrollo económico e industrial e impulsar la colaboración público-privada.

Critican con dureza la burocracia, "con procedimientos procedimientos de fiscalización de los proyectos ex ante, que todo lo paralizan", según indican. "Aspiramos a que aumente la confianza en los promotores de proyectos y sus técnicos (ingenieros, abogados, economistas) para desbloquear procedimientos mediante declaraciones responsables sumados a una buena cobertura del aseguramiento de la responsabilidad civil y a un control administrativo ex post para no dejar pasar ni una oportunidad que se acerque a la región para generar valor. También los colegios profesionales, acostumbrados a trabajar con mayor agilidad, podrían ser un gran soporte de las administraciones en labores de inspección y control de proyectos", aseguran.

Piden también a la Junta de Andalucía que cuente con los colegios de ingenieros, que "aglutinan el talento de más de 14.000 profesionales que conocen el tejido económico e industrial de Andalucía y que aportan soluciones del día a día, pegadas al terreno y totalmente altruistas, sin obedecer a intereses de ningún tipo. Aspiramos a que la administración andaluza atienda nuestros argumentos y propuestas".