La UE decide la próxima semana en Sevilla cuándo pone a un astronauta en órbita

La cumbre espacial europea de Sevilla de la semana próxima tendrá como tema de debate entre los ministros de la UE y la Agencia Espacial el desarrollo de programas de lanzamiento y exploración: la decisión de cuándo la UE estará en condiciones de poner a un astronauta en órbita, según ha adelantado hoy el director de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló, en unas jornadas en Sevilla.

Belló ha destacado que actualmente Estados Unidos, Rusia, China y muy pronto India son los países con capacidad para realizar viajes espaciales, mientras que la Unión Europea "debe tomar una decisión". Belló ha apuntado ante representantes del tejido empresarial andaluz con intereses en el espacio que este tipo de programas necesita un largo tiempo de desarrollo, y "de no tomarse ahora esta decisión en Sevilla puede ser algo lamentemos dentro de 20 años, cuando seamos los últimos en este campo".

El director de la Agencia Española también ha indicado que a día de hoy no hay una postura unánime entre los distintos países de la UE, ya que hay resistencias entre los "grandes", que deberán resolverse en la cumbre de Sevilla.

La cumbre

A partir del lunes de la semana que viene se celebrarán en Sevilla un Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea, una Reunión Informal de Ministros (RIM) de la UE y una cumbre conjunta entre Ministros y ESA, ha explicado Belló.

En la RIM también se debatirá el martes otro asunto trascendente, como es el desarrollo de sistemas de seguridad y cómo combatir amenazas, algo relevante como han puesto de manifiesto conflictos como el de Ucrania. Los ministros abordarán las medidas para reducir la dependencia estratégica de la UE en la cadena de valor en el sector aeroespacial o mejorar la autonomía tecnológica de la UE y sus Estados miembros.

PERTE

Belló ha destacado en el ámbito nacional que el PERTE aeroespacial está en marcha (en concurso o adjudicado) en casi un 90%, con una dotación de 2.800 millones tras la aprobación de la Adenda, y que movilizará otros 5.000 millones de inversión privada.

Entre las oportunidades detectadas por la Agencia para las empresas del sector, destaca el negocio de los lanzadores de satélites (el Ariane 6 europeo será otro de los programas que se espera que se relancen en la cumbre de Sevilla, y se quiere atraer a este campo más iniciativa privada), la Constelación Atlántica (8 satélites que se construirán en España, 8 en Portugal y se estudiará en la cumbre de Sevilla la participación también de Reino Unido y Grecia), las comunicaciones cuánticas, la observación de la tierra para medioambiente y Defensa o el Plan Tecnológico del Espacio.

Belló también se ha referido a la necesidad de impulsar la financiación de las iniciativas privadas en el ámbito del espacio para poder competir con corporaciones no europeas, que "levantan miles de millones". Según el director de la Agencia "no podemos jugar en la misma liga si en Europa no somos capaces de hacerlo".

En Andalucía

En las jornadas 'Crecimiento de la industria New Space', oportunidades para Andalucía" ha intervenido también el consejero de Industria de la Junta, Jorge Paradela, quien ha marcado como objetivo para la comunidad alcanzar un peso del 25% del sector a nivel nacional, tal y como ocurre actualmente con la industria aeronáutica.

El objetivo es ambicioso, pues actualmente la industria espacial andaluza supone tan sólo el 6,5% del total español, lo que supondría multiplicar por cuatro sus cifras. Según datos del Cluster Andalucía Aeroespace en la comunidad existen 71 empresas con interés en el espacio, de las que 30 sí que tienen este campo como objetivo central. La facturación es de unos 62,5 millones de euros.

Hay presencia de grandes tractoras como Airbus o Indra en la comunidad, empresas de tamaño mediano que operan a nivel internacional y también pymes.

Ayudas

Paradela destacó que están expresamente abiertas a empresas espaciales los 118 millones de euros de incentivos regionales a empresas tractoras, y ha anunciado una línea específica de ayudas para el sector, acuerdos con bancos para manifestaciones de interés en la financiación de proyectos espaciales o un catálogo de activos andaluces.

El consejero considera que con los proyectos y el impulso que supone la Agencia Espacial Española con sede en Sevilla se está en condiciones de atraer inversiones importantes en este campo.

Desde el Cluster Andalucía Aeroespace también se ha apuntado a que Andalucía está en el punto de mira de inversores en los últimos meses.