Danobatgroup dispara sus pedidos en aeronáutica, salud y aeroespacial

Danobatgroup, especializado en el diseño y fabricación de máquina-herramienta de alta precisión, está disparando su actividad este ejercicio con pedidos para los sectores aeronáutico, aeroespacial y médico-salud.

El grupo industrial guipuzcoano, formado por las compañías Soraluce, Danobat y Goimek, espera cerrar 2023 como su segundo año consecutivo de récord en captación de contratos.

Con tres plantas productivas en España, dos en Alemania y una en Holanda, y una plantilla de más de 1.400 trabajadores, más de 1.000 en Euskadi, Danobatgroup obtuvo una facturación consolidada de 277 millones en 2022 y acumula una cartera con proyección a 2025. "Tenemos una cobertura de cartera alta; cubrimos el último trimestre de 2024 y algunas máquinas incluso van a 2025", explica Pello Rodríguez, director gerente del grupo. Produce unas 250 máquinas-herramienta al año.

Con estas cifras, el fabricante espera superar los 315 millones de euros de negocio al cierre de este año, previsión que apuntaba alcanzar al final de su plan estratégico a 2024. "Nos adelantamos un año al objetivo de nuestro plan. No es lo habitual, el sector es cíclico y cada cuatro años subimos un escalón y este es el del umbral de los 300 millones", celebra Rodríguez.

Europa, Nafta y Asia

Con más del 90% de sus ventas internacionales, Europa concentra la mayor parte de ellas, sobre todo Alemania, con un 55%; seguida de Nafta (México, Estados Unidos y Canadá), con un 25%, y Asia, con China, que representa un 20% del total. "Nafta este año ha crecido mucho, ya que allí no hay fabricantes locales y menos de precisión. Nuestros competidores son italianos, alemanes o suizos", matiza el director gerente de Danobatgroup.

A pesar del crecimiento experimentado en el mercado norteamericano y mexicano, el grupo vasco no se plantea una implantación productiva en la zona. "Tenemos un centro de excelencia en Chicago, que inauguramos en junio, y varias plataformas en México, pero no una fábrica", comenta Pello Rodríguez, que explica que en Estados Unidos no es fácil comprar una empresa. "Entran fondos de inversión y nosotros somos industriales. O el vendedor valora que el proyecto industrial o no hay nada que hacer".

Con el cambio de política en Estados Unidos y el objetivo de generar industria y empleo local, este hecho podría cambiar. "Por no tener una planta, no vendemos menos allí, pero estamos abiertos al crecimiento inorgánico y si aparece la oportunidad, la aprovecharemos", asegura el directivo.

En el mercado chino, Danobatgroup también tiene gran potencial de crecimiento. Por ello, el grupo abrió en mayo en Shanghái un 'Experience Center', en el que invirtió dos millones de euros.

Inversiones en capacidad

Danobatgroup está acometiendo unas inversiones de 35 millones en la ampliación de sus instalaciones productivas vascas en unos 26.000 metros cuadrados, con el objetivo de fabricar rectificadoras de muy alta precisión para rodamientos dirigidos al sector aeronáutico.

El grupo trabaja para fabricantes de motores como General Electric, Rolls-Royce y Prite&Whitney, y tiene un proyecto con Airbus, que entregará el próximo año. "Es pura I+D este desarrollo de Danobat y el centro tecnológico Ideko, de seis años de investigación, para hacer una línea con robótica de precisión", detalla Pello Rodríguez.

En el ámbito aeroespacial, Goimek, especializada en servicios de mecanizados, ha realizado de mano de Sener, piezas de alta precisión para el Perseverance, vehículo robotizado que se llevó a Marte. Y Soraluce ha entregado una serie de máquinas a Blue Origin, compañía de Jeff Bezos, para hacer el mecanizado de la tobera del cohete.

Otros sectores que cubre Danobatgroup son el energético, con encargos para Siemens Energy, máquinas para fabricar envases alimentarios en Alemania, y para el sector medical, con equipos para realizar las rótulas de las prótesis de caderas.

El objetivo del grupo para 2024 es consolidar y afianzar las inversiones y el polo geográfico productivo, y fortalecer su presencia en Nafta y en China.