Industria rechaza financiar una planta de reciclaje de baterías de BASF con el Perte VEC

BASF no podrá contar con fondos de la segunda convocatoria del Perte VEC para el nuevo centro de tratamiento y reciclaje de baterías que proyecta en el complejo de La Canonja (Tarragona). La empresa química alemana trabaja desde hace meses en cerrar la financiación necesaria para erigir una planta que logre refinar los materiales utilizados en estos cargadores, como el litio y el cobalto, pero se ha topado con la negativa del Ministerio de Industria a la solicitud de fondos europeos hecha este año.

El departamento liderado por Héctor Gómez publicó esta misma semana su negativa a las dos iniciativas presentadas por BASF. La primera habla concretamente de una "nueva planta de refinado de metales base en La Canonja" y la segunda de "materiales activos de cátodo", imprescindibles para el funcionamiento de las baterías de los coches eléctricos.

Fuentes de la compañía alemana no desvelan el importe solicitado a preguntas de elEconomista.es, pero sí confirman que ya trabajan para presentar las alegaciones pertinentes con tal intentar que el Ministerio rectifique y poder acceder a los fondos solicitados. Tampoco confirman definitivamente la instalación de la planta en Tarragona y advierten que la financiación pública captada será un aspecto importante a valorar a la hora de tomar una decisión final.

BASF también solicitó ayudas al Fondo de Innovación de la Comisión Europea

Según Industria, los proyectos cayeron por dos motivos. El primero es que la actividad económica de la sociedad demandante de las ayudas, BASF Battery Materials and Recycling Spain, no permite pedir fondos en el Perte VEC, como consta en las bases de la convocatoria. El segundo, que el proyecto no estaba lo suficientemente maduro, según los criterios de elegibilidad de la administración española.

Queda por ver si la organización dirigida en España por Carles Navarro seguirá adelante con sus planes pese a la negativa del Ministerio, si se confirma. De no hacerlo, perdería las ayudas conseguidas del Fondo de Innovación de la Comisión Europea que se le preconcedieron en verano para el mismo proyecto y ubicación. La convocatoria alcanzaba los 3.600 millones de euros y se seleccionaron 41 iniciativas, aunque la institución todavía no desglosó la distribución de las cantidades.

Entonces BASF ya habló de un proyecto de reciclaje a través de pirólisis -calentar los materiales- de masa negra y de proceso de refinación hidrometalúrgica. Además, los dirigentes a nivel nacional de la multinacional ya hace años que hablan de ampliar la capacidad en reciclaje de químicos.

La Generalitat considera "estratégico" el proyecto

La negativa de Industria choca con las valoraciones hechas por la Generalitat de Catalunya. En junio publicó una modificación en el plan director urbanístico de Camp de Tarragona al considerar el proyecto de la química alemana como "estratégico" para el territorio. Más allá de BASF, la institución trata de crear un polo de movilidad eléctrica en la zona tras atraer también a la coreana Lotte Energy Materials, que invertirá 600 millones en producir componentes para baterías.

La organización alemana sí se ha comprometido a abrir un centro de ingeniería para dar servicios a toda Europa en su complejo de La Canonja -instalará otro en Madrid-, aunque en el momento del anuncio, en marzo, tampoco reveló la inversión que implicará.