Lavandeira (Atalaya Mining): "Buscamos oportunidades en España, Portugal, Europa y Latinoamérica"

Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya Mining, aporta cuarenta años de experiencia en minería a nivel internacional, fundamentalmente en cobre, a la histórica mina de Riotinto, en la Faja Pirítica de Huelva, y al proyecto de Touro en Galicia. Sin descartar nuevas oportunidades.

¿Cómo marcha la tramitación de su proyecto de Touro en Galicia?

Vamos con calma. La parte ambiental debería estar aprobada pronto, pero sabemos que los procedimientos llevan su tiempo. Pensamos que puede estar para el año que viene. Hubo problemas, supuestos problemas, de contaminación histórica de agua del río, con un informe negativo en 2020. Nosotros lo aceptamos y hemos solucionado el tema del agua y de la desinformación social. No hay ninguna razón objetiva que impida que siga adelante.

En el último congreso minero MMH, el discurso político fue el de la simplificación administrativa. ¿Cumplen?

En Andalucía estamos satisfechos, aunque siempre queremos ir más rápido. Percibimos que somos un vecino querido. La licencia social y es muy importante para nosotros. En Madrid (administración central) eso no pasa. Y en Galicia también se ha aprobado una ley de simplificación administrativa. Touro va a salir. Se va a aprobar. Es cuestión de tiempo. Y si tienen que pasar años, pasarán años. El cobre es una materia crítica en la Unión Europea. Hay una recomendación para que la tramitación se haga en dos años. Ahora la media son siete.

La ampliación de Riotinto está a la espera del último permiso de Industria tras el visto bueno ambiental, y tienen también en marcha el proyecto de Valverde.

El de Valverde un proyecto nuevo para extraer allí mineral y traerlo a Riotinto. Es uno de los proyectos, junto a otros, que añadirían vida a Riotinto. En 2013, cuando se planteó Riotinto, eran doce años. Llevamos ya casi ocho años, los últimos casi cuatro a un ritmo un 50% mayor, y a pesar de todo nos quedan quince años si no añadimos nada más. A ver qué sector puede garantizar una industria por 25 años.

¿Siguen buscando nuevas localizaciones?

Estamos buscando constantemente oportunidades en Portugal, en Sudamérica, Europa, y España, por supuesto. Hemos hecho ofertas aunque no hayamos entrado. Portugal es un país hermano y podría ser de interés. En Badajoz estamos explorando, aunque los permisos han ido lentos, con un año para hacer un sondeo.

En Riotinto extraen cobre en la UE. ¿Es un plus?

En Europa se dan todo tipo de garantías, desde todos los puntos de vista. Y esas condiciones no están en todos los sitios. Cuando uno mira el futuro suministro en el mundo, está Chile y Perú, con problemas por el agua. En el Congo. En Siberia, Rusia. En Norteamérica, en las Montañas Rocosas. E Indonesia. Lo más importante de la producción del futuro está en lugares complicados, con condiciones laborales, democráticas o ambientales complicadas. Y hace falta llevar allí a varios miles de personas para construir y trabajar la mina. Aquí, en Riotinto el 80% de la plantilla vive a 10 kilómetros. Estar en Europa es muy importante, Y sin nacionalistas que expropien o cambien las condiciones en mitad del partido.

En Riotinto llama la atención el uso de la tecnología vinculada a la seguridad, especialmente en las balsas.

Es lo normal. Aquí tenemos más señales de control que las que hay en un Jumbo cuando va volando. Hay 800 motores en continuo, más 1.500 aparatos de control, con 17.000 señales…

Invierten en Riotinto en una planta de tratamiento innovadora . ¿Puede ser una revolución?

Si no arriesgas no innovas. Lo hemos probado primero en laboratorio y después en una planta piloto . Al cambiar la escala surgen nuevos problemas. Cuando funcione como pensamos que lo hará, va a ser una revolución en la Faja Pirítica.

Trabajan un producto cuya expectativa de mercado es creciente.

La demanda aumenta por el incremento de la población mundial. Y después está el consumo de la electrificación y las energías renovables, que es global también. El consumo aumenta 2 o un 3% anual y incluso va a más. Y por otro lado, las minas envejecen, se empobrecen y agotan. Se habla de un déficit de 6 millones de toneladas en 2030, que es ya.

¿Esperan en el sector dinero nuevo a la vista de la demanda a futuro?

Nuestro principal inversor es Trafigura, que tiene el 22%, y lo demás son todos fondos de inversión. Todas las decisiones se toman en España. Somos una multinacional, en el sentido de que nuestros accionistas proceden de muchos países, aunque muchos de ellos sean españoles. Y las decisiones se toman aquí,. No hemos tenido ningún problema para colocar nuestras acciones cuando tres de nuestros accionistas quisieron salir ( una fundición china y fondos estadounidenses). No hemos hecho una ampliación de capital desde 2017. Todo lo hemos financiado con lo que se ha generado aquí, reinvirtiendo, sin pedir dinero a los accionistas desde 2017, y el primer año que tuvimos buena caja dimos dividendos de vuelta. Nadie nos ha tenido que dar dinero. Demuestra que somos gente seria, nada especuladora. Y nos queda otra inversión: Touro. Una inversión importante, más lo que estamos desarrollando en Riotinto. A lo mejor habrá que ir a un banco que pedir que nos echen una mano, o ir a una ampliación de capital. O no. Ahora mismo si tuviéramos acciones a la venta las colocaríamos. Pero nadie quiere vender.

¿Está cambiando la percepción que hay de la minería o todavía pesa el desastre de Aznalcóllar sobre el sector?

Fue una desgracia que nos afectó a todos. Pero es como por un accidente aéreo dejáramos de volar. ¿Se dejó de volar en Barajas tras lo Spanair, o por el contrario aumentó la seguridad? Se aprende de los errores. Los que están en contra y les interesa hacer ruido van a usar ese ejemplo, que es el que tienen. Hay incluso desconocimiento entre políticos y técnicos incluso sobre lo que se hace en una mina. De una plantilla de 400 personas tenemos 120 titulados universitarios. Una proporción que es probable que no la haya ni en empresas tecnológicas. Esto es una máquina que tiene que funcionar a la perfección. Fuera no se imaginan lo sofisticado que es, en un continuo de 24 horas. Tenemos un problema de comunicación, esa es una de las grandes asignaturas de esta industria.