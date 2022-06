Tubacex firma con Abu Dabi el mayor contrato de su historia

Tubacex ha firmado con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) el mayor contrato de toda su historia valorado en 30.000 toneladas. El contrato tendrá una duración de diez años y estará centrado en el suministro de soluciones integrales para la extracción de gas en Oriente Medio.

Según ha explicado la compañía en un comunicado, el acuerdo implica el compromiso por parte de Tubacex de construir una nueva planta de fabricación de tubo y roscado en Abu Dabi, la primera para la fabricación de OCTG (tubos para actividades de perforación) en Oriente Medio, que estará operativa en el año 2024 y que supondrá la creación de 150 puestos de trabajo en el país. La compañía realizará una inversión de 100 millones de euros para su construcción, lo que reforzará su presencia en la "región estratégica" de Oriente Medio

Esta adjudicación se suma a otros recientes acuerdos plurianuales firmados en las últimas semanas para la fabricación de tubos de umbilicales, aeroespacial y 2/4 nuclear que, en su conjunto, sitúan a Tubacex con una cartera total de más de 1500 millones de euros.

ADNOC es una de las empresas de energía líderes en el mundo, propiedad del Emirato de Abu Dabi, y que tiene un plan ambicioso para aumentar su capacidad de producción y maximizar el valor de las vastas reservas de energía del Emirato.

Refuerza su presencia en Oriente Medio

Con la firma de este acuerdo, que se ha llevado a cabo durante el evento Make it in the Emirates, Tubacex ha orientado su estrategia para ser un aliado estratégico a largo plazo para el suministro integral de soluciones CRA OCTG, que incluyen tubo y rosca, además de otros servicios complementarios (servicios logísticos, control de inventarios y servicios técnicos en pozo) para la extracción y producción de gas.

"Este acuerdo refuerza nuestro posicionamiento a largo plazo en una región que actualmente se encuentra inmersa en un ambicioso plan de inversiones, impulsando y afianzando nuestra estructura operacional", ha apuntado Jesús Esmorís, consejero delegado de Tubacex, durante el acto de firma.

Con la construcción de la nueva fábrica, Tubacex contaría en la región con tres plantas de producción en Abu Dabi, Arabia Saudita y Dubai, donde también dispone de centros de servicio y oficinas comerciales.

Asimismo, este contrato se suma a los últimos acuerdos alcanzados por la compañía en los últimos meses que, en su conjunto, sitúan su cartera de pedidos por encima de los 1500 millones de euros.