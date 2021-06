Pamesa gana un 56% más y prevé 1.100 millones de ventas este año

Ángel Álvarez Valencia

Pamesa, el mayor fabricante de azulejo de Europa, disparó su beneficio neto pese al Covid hasta los 49,35 millones de euros, con un alza del 56%. Tras incrementar un 11% su negocio total, el grupo del también presidente y dueño del Villarreal Club de Fútbol, Fernando Roig prevé dar un nuevo salto vertiginoso este año y elevar su negocio global un 40%, de los 782 millones hasta 1.100 millones de euros.

Las ventas de producto cerámico han continuado con fuertes crecimientos tanto en 2020, con un alza del 20%, como en los primeros cinco meses de este año, del 63%. Un potente alza que el año pasado más que compensó la caída del 31% en sus ventas de electricidad y gas por la caída de precios, así como en el negocio de las materias primas.

Este fuerte tirón de la demanda tanto en España como en Europa y Estados Unidos hace que el presidente de Pamesa se muestre confiado en mantener un fuerte crecimiento en ventas de azulejo, que prevé que crezca un 46% este año y permita situar sus ventas globales en 1.100 millones de euros. Roig llegó a asegurar que su intención es que el beneficio antes de impuestos alcance los 100 millones este año.

Unas cifras en las que no incluye el 50% que Fernando Roig posee en Argenta y Cifre, que no consolida en su grupo empresarial, aunque Roig aseguró que ha tenido una evolución también positiva el año pasado y que las sinergias entre ambas ya se perciben.

Pamesa realizó inversiones de 91 millones de euros el año pasado, principalmente en ampliar sus instalaciones y su capacidad logística y para el almacenamiento de materias primas. Precisamente Roig apuntó como una de sus prioridades garantizar el abastecimiento de arcillas y otras materias primas, para lo que está estudiando la adquisición de minas fuera de España además de poner en marcha una nueva explotación en una antigua mina de carbón de Estercuel (Teruel), con la creación de 100 empleos. Además, Roig criticó que uno de sus proveedores lleva ocho años tramitando una nueva explotación el El Puig (Valencia) sin respuesta de la Administración.

Inversiones de 70 millones

El grupo de Fernando Roig, también accionista de Mercadona, que preside su hermano Juan Roig, prevé invertir este año otros 70 millones en ampliar su capacidad de producción en 40 millones de metros cuadrados, así como una nueva sede en Vila-real donde trasladará sus oficinas centrales de Almassora.

"No sólo no hemos realizado ningún Erte ni Ere, si no que además hemos incorporado 527 trabajadores desde febrero de 2020 a mayo pasado", destacó Fernando Roig. El grupo castellonense emplea a 2.680 trabajadores a los que repartió 6,5 millones de incentivos a su plantilla.

Además, Roig aseguró que "lo del precio del gas es de escándalo. Estamos comprando el gas más caro de toda Europa. De finales de mayo a junio, el incremento del coste de gas es del 25%". El presidente de Pamesa también fue claro al considerar que la apuesta por el hidrógeno verde aún está muy lejos de ser viable para mantener la competitividad en el sector. "El hidrógeno en el sector cerámico a corto plazo lo veo más que complicado", apuntó, además de asegurar que en su caso no van a pedir subvenciones ni fondos europeos para sus inversiones.

El presidente de Pamesa también se mostró contrario a las subidas fiscales anunciadas. "Los impuestos no son infinitos, tiene que llegar un momento que habrá que parar. Ya está bien".

Causa judicial

El presidente de Pamesa también fue cuestionado sobre la investigación judicial sobre el dinero recibido por el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, procedente de varios empresarios castellonenses. "Tengo plena confianza en la justicia que confirmará mi inocencia", aseguró el empresario.