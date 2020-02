Pamesa toma el 50% de Argenta y se convierte en el líder cerámico español

Dani Valero Valencia

Grupo Pamesa sigue creciendo a base de compras. La compañía de Fernando Roig, líder en producción del sector azulejero, ha alcanzado un acuerdo con los propietarios de Argenta Cerámica y Cifre Cerámica para la compra del 50% del capital social del grupo con sede social en Vall d'Alba que componen ambas sociedades, según han comunicado este lunes ambas partes en un comunicado. "El acuerdo no incluye la compra en otras sociedades participadas por los socios de Argenta Cerámica y Cifre Cerámica relacionadas con el sector cerámico, ni de ningún otro sector", precisaron al respecto.

"El Grupo Pamesa sigue con su política de inversión en el sector cerámico en la provincia de Castellón, esta vez con la adquisición del 50% del capital social de estas dos sólidas compañías cuyo volumen de negocio agregado alcanzó los 280 millones de euros en el ejercicio 2019", reza el escrito.

Preguntadas al respecto, Fuentes de Pamesa concretan a elEconomista que, al no contar con mayoría accionarial en la compañía, Argenta no se incorporará al perímetro de consolidación del grupo, que en 2019 alcanzó los 704 millones de facturación. No obstante, la influencia del nuevo propietario será obvia, y en términos agregados el control de Fernando Roig se extiende sobre una cifra de negocio cercana a los mil millones de euros, muy por encima de los alrededor de 850 que le atribuyen al conglomerado empresarial de Porcelanosa.

No incluye participadas

En el comunicado, Pamesa insiste en subrayar que el acuerdo "no incluye la compra de otras sociedades participadas por los socios de Argenta Cerámica y Cifre Cerámica relacionadas con el sector cerámico, ni de ningún otro sector". Preguntadas sobre esta cuestión, fuentes de Pamesa precisaron que la firma que Argenta controla en México queda fuera de la operación.

Sobre los términos de la transacción, agregaron que "la gestión de ambas compañías seguirá siendo realizada por los actuales responsables, y los socios involucrados en la gestión de Argenta y Cifre mantienen el 50% del capital social de ambas empresas". El 50% adquirido será, por tanto, una participación puramente financiera dentro del Grupo Pamesa.

La adquisición se enmarca en el agudo proceso de concentración que experimenta el sector en los últimos años. Pamesa, ya había incorporado al grupo firmas como Navarti, TAU y Keramex. "Este acuerdo va a permitir a todas las compañías obtener sinergias, economías de escala y ventajas competitivas que se traducirán en mejoras de productividad y resultados. Argenta Cerámica y Cifre Cerámica pasan a tener como socio al principal productor cerámico europeo lo que les va a permitir acometer determinados proyectos en los próximos años que permitirán un crecimiento relevante de su actividad", agregaron al respecto.

"La materialización de este acuerdo requiere la formalización de determinadas operaciones mercantiles y societarias adicionales que está previsto que se finalicen en los próximos meses", agregaron.