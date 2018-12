Pero Niño, el guardacostas castellano con patente de corso

La península Ibérica de finales del XIV y comienzos del XV era una amalgama de reinos (Corona de Castilla, Corona de Aragón, Reino de Navarra, Reino de Portugal y el Reino nazarí de Granada) que lo mismo guerreaban que se sentaban a la mesa a disfrutar de la gastronomía mediterránea.

Castilla, cuyo territorio abarcaba más de la mitad de la península y con salida al Cantábrico, al Atlántico y al Mediterráneo, tenía un grave problema, sobre todo en el Levante, con los piratas berberiscos que operaban desde el Norte de África, con los corsarios aragoneses y con los piratas castellanos en connivencia con los nobles opositores al rey Enrique III. Y esa fue la labor encomendada al protagonista de esta historia, el vallisoletano Pero Niño.

Pero nació en 1378 y era hijo de Juan Niño e Inés Lasso, una familia noble venida a menos, pero tuvo la suerte de que su madre fuese la elegida como nodriza del futuro Enrique III. De esta forma, tuvo el privilegio de criarse junto al infante y compartir juegos y educación. Desde aquel momento nacería entre ellos un fuerte vínculo de amistad y lealtad.

Tras sofocar las revueltas de los nobles díscolos al nuevo monarca, Enrique III le encargó a Pero limpiar las costas mediterráneas de piratas y corsarios que atacaban los barcos mercantes castellanos. A pesar de no tener ninguna experiencia naval, supo rodearse de auténticos "lobos de mar" y estableció su base de operaciones en Cartagena. De 1401 a 1405 estuvo recorriendo las aguas del Mediterráneo con tres embarcaciones haciendo las veces de guardacostas y poniendo en jaque a corsarios y piratas, llegando incluso a desembarcar en el Norte de África para castigar a los reyezuelos que daban cobertura a los piratas berberiscos.

En 1405 el rey de Francia Carlos VI solicitó ayuda al rey de España para pararle los pies a los ingleses, y Enrique III vio la oportunidad de, al igual que había hecho en el Mediterráneo, castigar a los piratas ingleses que abordaban en el Canal de la Mancha a los barcos castellanos que llevaban la lana a Flandes. Y para ello tenía al hombre adecuado, al que además concedió la patente de corso, por la que tenía permiso real para atacar barcos y pueblos ingleses. Dicho y hecho.

Junto a Charles de Savoisy, Pero Niño armó una pequeña flota de 5 barcos y durante un año estuvieron hundiendo barcos ingleses, atacando poblaciones costeras de Inglaterra y protegiendo a los mercantes castellanos. En París fue reconocido como héroe e invitado a participar en justas contra caballeros franceses a los que derrotó en varios torneos. Hasta la los triunfos de Miguel Induráin en el Tour, no se volverían a escuchar tantos vítores hacia un español en las calles de París.

En 1406 Pero Niño recibió la orden de regresar a Castilla donde también fue recibido como héroe y nombrado caballero. Ese mismo año fallecía su amigo y su benefactor. Como su hijo, el futuro Juan II, era menor de edad, Fernando de Antequera fue nombrado regente. Aunque participó junto a éste en la reanudación de las hostilidades contra Granada, por lo que se le concedería más tarde el título de Conde de Buelna (Cantabria), Pero se iba a dar cuenta de que las intrigas de palacio eran más peligrosas que los piratas. Una justa, una dama, cartas secretas, miradas cómplices, alguna que otra celestina, encuentros furtivos... todos los ingredientes de un romance caballeresco que concluyó con la boda secreta entre Pero y Beatriz de Portugal, nieta del rey luso Pedro I. Cuando Fernando de Antequera, regente de Castilla y tutor de la dama, se enteró del enlace, procuró por todos los medios que no se oficializase aquel matrimonio, ya que para ella tenía concertado un matrimonio político. A pesar de que encerró a Beatriz en el castillo de Urueña y, tras la orden de arresto, Pero tuvo huir al exilio, la pareja no cedió. Tras más de un año presionando para que los contrayentes entrasen en razón, por las buenas o las malas, ante el temor de perder al mejor marino de su época al regente no le quedó más remedio que aceptar el matrimonio. Se celebró, oficialmente, en 1410 en la localidad de Cigales (Valladolid). Lamentablemente, los días de vino y rosas de la pareja apenas duraron unos años por la muerte de Beatriz.

En 1419 derrotó a la Liga Hanseática, una agrupación comercial de ciudades germanas, y en 1431 participó en una compaña contra el reino nazarí. Harto de las intrigas palaciegas, en las que él se encontraba tan perdido como un pulpo en un garaje, se retiró a sus posesiones a disfrutar de "El Victorial", su crónica biográfica escrita por Gutierre Díaz de Games, su compañero inseparable desde que en 1401 comenzaron sus aventuras marítimas. Falleció en Cigales en 1453.

Hoy en día se puede visitar en la localidad de San Felices de Buelna (Cantabria) la Torre de Pero Niño, construida por su hermano Alfonso en su honor. En la torre hay una placa conmemorativa que reza:

Torre solar del Almirante Pero Niño, conde de Buelna, ilustre marino montañés que en 1405 armó en Santander una flota de naos y galeras con la cual extendió el poder naval castellano por las costas atlánticas de Europa.