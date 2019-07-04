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CNMV.-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Calificaciones crediticias

    MADRID, 4 (CNMV) La Sociedad comunica subida de rating de Fitch Ratings.

    Información completa en:

    http://www.cnmv.es/portal/hr/HRAlDia.aspx?lang=es .

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