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CNMV.-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Amortizaciones anticipadas

    MADRID, 27 (CNMV) La Sociedad comunica la amortización anticipada parcial de la emisión "Bonos Líneas ICO - 26ª emisión" con código ISIN ES0213211214.

    Información completa en:

    http://www.cnmv.es/portal/hr/HRAlDia.aspx?lang=es .

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