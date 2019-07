Subway desvela My Way, su nueva filosofía de marca

elEconomista Madrid

Subway, la cadena internacional de restaurantes de servicio rápido, ha desvelado My Way, su nueva filosofía y posicionamiento de marca basado en la libertad de todas y cada una de las personas a la hora de disfrutar de su experiencia gastronómica. Este concepto se ha materializado con el lanzamiento de una nueva categoría de producto en todos restaurantes de España de la compañía: sus nuevos wraps.

My Way supone un pilar en defensa de la naturalidad y el poder de elección de cada persona. Este nuevo posicionamiento de marca arrancó con la celebración del Pride 2019 organizada por Madrid Orgullo que se ha celebrado hasta el domingo 7 de julio en Madrid, ya que la libertad, la autenticidad y el derecho a decidir son valores fundamentales para la compañía.

Subway ha introducido también sus nuevos wraps en sus restaurantes como un fiel reflejo de su nueva filosofía: disfrutar cómo, cuándo, dónde, de lo que quieras y con quien quieras. Esta nueva categoría de producto viene a ampliar aún más las diferentes y variadas opciones de elección que tienen los comensales de la marca. Dos son las propuestas de wraps que se encuentran ya en sus restaurantes: Chicken Caesar y Steak & Cheese.

"En Subway estamos tan orgullosos de los valores de My Way y que éstos se traduzcan en una mayor diversidad y un mayor abanico de opciones para las personas, que hemos decidido crear nuestro propio Manifiesto Subway", destaca Inês Fonseca, Head of Marketing de Subway para el Mediterráneo.