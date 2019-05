Cinco claves para encontrar trabajo a través de LinkedIn

elEconomista Madrid

Solo el 22% de los españoles pertenecientes a la generación C -grupo cuyos intereses giran en torno a la Conexión, la Comunidad, la Creación y la selección de Contenidos- afirma usar las redes sociales para optar a un nuevo empleo. Y es que más del 40% de los miembros de este grupo conectado afirmó a LinkedIn que prefieren ir al cine que buscar trabajo, una tarea que les resulta demasiado tediosa.

Para demostrar que con la comunidad adecuada se puede encontrar el empleo perfecto, la plataforma reunió a un centenar de sus usuarios en la presentación de El Método LinkedIn. En el evento pudieron descubrir de mano de miembros del equipo de LinkedIn las claves para tener un perfil exitoso que propicie un paso hacia delante en la carrera profesional. Entre ellas se encuentra:

1. Pon tu mejor cara

Una imagen vale más que mil palabras y los perfiles sin foto generan desconfianza. Tanto es así que un perfil en LinkedIn con foto tiene 21 veces más probabilidades de ser visto que uno que no lo tiene. Pon tu mejor cara y multiplicarás por 9 la posibilidad de que te contacten.

2. Engancha con el titular

Olvida tu cargo oficial y elige un titular que te identifique. Deben ser pocas palabras que te definan de forma breve y llamativa. En tu extracto pon en valor cuáles son tus logros profesionales y qué puedes aportar. Aprovecha para venderte con tu historia en primera persona.

3. El perfil no es un CV

Aprovecha para comentar en cada experiencia profesional y etapa educativa qué has hecho, qué has aportado y qué has aprendido. Es el momento de explicar quién eres. Trabaja tu marca profesional de forma coherente, mantenla actualizada y no tengas miedo de contar tus éxitos.

4. Pedir recomendaciones

Un empleado con recomendaciones tiene 9 veces más probabilidades de ser contratados. Deja atrás la vergüenza y pide a tus compañeros, jefes y clientes una recomendación sobre tu trabajo. Son tus mejores prescriptores.

5. Conectarse

Tu red es tu mayor activo. Comparte contenido propio, participa en conversaciones e interactúa con tu comunidad. Deja de mirar desde la grada y salta al terreno de juego. Tienes mucho que aportar y, también, hay mucha gente esperando encontrar tu talento.

Recomendaciones

"Tener una foto adecuada, una descripción del trabajo que se desempeña y un extracto que sintetice los principales logros, competencias y experiencias diferenciales son fundamentales para que los miembros de la red se fijen en ti", comparte Sarah Harmon, Directora General de LinkedIn en España y Portugal.

"Además, hay que ser activo, iniciando conversaciones, compartiendo contenido e interactuando con el de tu comunidad. Es ésta quien puede recomendarte y abrirte las puertas al trabajo que buscas", completa Rosario Sierra, responsable de negocio de la compañía.