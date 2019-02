La aplicación contra el desperdicio alimentario Too Good To Go capta 6 millones de euros

La aplicación Too Good To Go, que lucha contra el desperdicio de alimentos, ha cerrado una ronda de financiación por valor de 6 millones de euros. El dinero recaudado se destinará a acelerar el crecimiento de su movimiento, cuyo principal objetivo es acabar con el despilfarro de comida en el mundo.

Esta nueva inyección de capital ha estado liderada por un grupo de inversores privados y por el consejo de administración, incluyendo a Preben Damgaard, cofundador de Navision (compañía adquirida por Microsoft en 2002), Mike Lee, fundador y exCEO de MyFitnessPal, y Jesper Lindhardt, antiguo COO de Trustpilot.

De esta forma, Too Good To Go suma más de 16 millones recaudados en sus dos años de vida. Ahora podrá impulsar sus planes de expansión internacional, que le llevarán a aterrizar en cuatro nuevos países este año.

Conecta establecimientos con usuarios

Esta aplicación, líder en Europa, conecta a establecimientos con excedente de comida -como restaurantes o supermercados- con millones de usuarios que salvan packs con esa comida de calidad a precio reducido, logrando que no se desperdicie. Desde su lanzamiento, suma más de 7,5 millones de usuarios.

Esta nueva ronda de inversión permitirá impulsar el desarrollo de la compañía en el mercado español. Too Good To Go aterrizó en España en septiembre de 2018, y está presente en Madrid, Barcelona, Bilbao y Salamanca, donde suma más de 90.000 usuarios y 400 establecimientos asociados.

"Gracias a esta inyección de capital seguiremos con nuestro ambicioso plan de expansión por el mercado español con el objetivo de estar presentes en al menos diez ciudades este año, superando más de medio millón de comidas salvadas", apunta Oriol Reull, country manager de la compañía en España.