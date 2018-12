Cinco tendencias laborales que van a transformar la forma de trabajar en 2019

elEconomista Madrid

En el año 2019 quedará más patente aún la transformación que está viviendo el mercado laboral en España. Son muchas las tendencias que llegan y que están revolucionando la forma de trabajar de las empresas y de los propios profesionales.

"Los nuevos trabajadores y las nuevas tecnologías no son compatibles con las arcaicas formas de trabajo que aún mantienen muchas empresas", advierte Philippe Jiménez, country manager de Regus, proveedor de espacios de trabajo, en España. "Medir la productividad y los resultados debe ser primordial para cualquier empresa que busque el liderazgo en su sector, alejándose del anticuado modelo tradicional de trabajo", concluye el experto.

Pero, ¿cuáles son las tendencias más destacadas? Regus recopila cuáles son las tendencias que prevalecerán en el mercado laboral el próximo año.

1. Flexibilidad horaria

Profesionales y empleadores van desquitándose, poco a poco, del requerimiento de estar sentados en una oficina de 9 a 18 horas. Los profesionales de la generación millennial quieren escoger y decidir por ellos mismos cuándo prefieren dedicarse a sus tareas profesionales, ya sea a las 8 de la mañana o empezar su jornada a las 11 de la noche. Esta nueva hornada de trabajadores busca su comodidad y también sus horas más productivas, y aunque puedan parecer horarios 'extraños', funcionan. Además, pueden permitirse compaginar sus asuntos más personales con los del ámbito profesional de una manera más fácil, lo que hace que sean más felices.

2. Espacios de trabajo

El sector de los espacios de trabajo flexibles ha crecido a un ritmo del 200% en los últimos cinco años, según un estudio de JLL. Estos espacios favorecen el networking y la creación de sinergias entre empresas de distinta índole. Ya no solo startups y empresas innovadoras están apostando por este modelo, sino que empresas de calado más grande, e incluso multinacionales, están empezando a decantarse por este tipo de espacios, los cuales favorecen tener un mejor ambiente en el trabajo, a la vez que se promueve el pensamiento innovador y la creación de un sentimiento de comunidad.

3. Tecnología

La implantación creciente de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral se está convirtiendo en un factor más importante para la captación y retención de talento. Los trabajadores quieren contar con lo último en tecnología, para poder desempeñar su trabajo de la forma más eficiente posible y maximizar así su productividad, se encuentren donde se encuentren.

4. Medición por resultados

Gracias a la liberalización de horarios y espacios de trabajo, la era del presentismo se acerca más a su fin. Las empresas de hoy en día se han dado cuenta de que estar sentado en una mesa 8 horas al día, 5 días a la semana, no es sinónimo de productividad. Las nuevas tecnologías y la evolución de la sociedad hacia una mentalidad más práctica están haciendo que se mida más la valía de un profesional en función de los resultados que es capaz de generar, independientemente de cómo, cuándo o dónde decida hacer su trabajo.

5. Creatividad

Uno de los rasgos más importantes que solicitan las empresas en los profesionales de hoy es la capacidad de pensar 'out of the box', es decir, adoptar un pensamiento creativo que permita salir de la zona de confort y probar a hacer cosas que no se habían hecho antes. Los profesionales más creativos estarán de enhorabuena el próximo año, ya que cada vez se verá más recompensada esta habilidad en el mundo laboral.