Más de la mitad de los autónomos vascos están preocupados por su desprotección social

Bilbao fue la ciudad que acogió el segundo encuentro #YaSomosFuturo, movimiento con el que colabora activamente la asesoría online Infoautónomos, y que logró reunir a más de 300 participantes.

En este evento gratuito se dieron a conocer los datos sobre el EstudioNacional del Autónomo (ENA) que Infoautónomos ha elaborado en colaboración con la Universidad de Granada.

El objetivo de este informe, pionero en España, es reflejar cómo se siente el autónomo, cuáles son sus dificultades en el día a día y cuáles son sus impresiones sobre la realidad actual.

Autónomos en el País Vasco

El ENA, con respecto a los trabajadores por cuenta propia del País Vasco, arroja los siguientes datos:

- El 71,3% de los autónomos vascos son hombres mientras que el 28,7% son mujeres. En España el porcentaje varía sensiblemente: 63,5% de los trabajadores por cuenta propia son hombres y 36,5% son mujeres.

- El grupo de mayor incidencia por edad entre los trabajadores por cuenta propia vascos se sitúa entre 40 y 54 años. Ellos suponen el 48,1% del total.

- El 61,3% de los autónomos del País Vasco lleva más de 5 años al frente de su actividad.

Sorprende saber que tan solo el 13% de los trabajadores por cuenta propia de esta región pertenece a alguna asociación empresarial. Y más de la mitad, el 54,1% sigue formándose de manera puntual cuando lo considera necesario.

En cuanto a la solicitud de ayudas y subvenciones, tan solo el 37,3% ha solicitado la financiación por parte del Estado para iniciar o desarrollar su actividad.

Y no se solicita este tipo de ayuda principalmente por los números trámites que son necesarios para ser beneficiario, pero también por desinformación o porque no se ajustan a las necesidades reales del trabajador. De hecho, 6 de cada 10 autónomos asegura no haber solicitado nunca una subvención por falta de información.

Las barreras principales que encuentran los autónomos vascos para iniciar su actividad son:

- Los pagos a la Seguridad Social (25,58%)

- Tributación (24,21%)

- Seguridad jurídica (12,89%)

Y sus preocupaciones, mayoritariamente (56%), tienen que ver con la desprotección social que sienten en periodos de paro, jubilación y enfermedad. Los problemas financieros suman el 37% y la gestión de la empresa el 7%.

"Todo esto son datos extraídos del ENA que además demuestra que, aunque ser autónomo es complicado, más del 70% de los emprendedores de este país está satisfecho con su vida laboral. En el País Vasco el 67% ha declarado sentirse satisfecho (53,8%) o muy satisfecho (13,2%). Son cifras que nos deben empujar a seguir trabajando para el sector. Por ello las empresas de servicios para la pyme y el autónomo, como la asesoría online de Infoautónomos, apostamos por la innovación. Modernizar el sector es básico y #YaSomosFuturo es solo una muestra más de ello", asegura Marcelo Vázquez.

Próximos encuentros #YaSomosFuturo

#YaSomosFuturo es un ciclo de encuentros de autónomos, pymes y profesionales de toda España que tiene por finalidad el crecimiento empresarial.

Los encuentros son gratuitos y abarcan diferentes ámbitos útiles para poner en marcha o mejorar el rendimiento de un negocio. Desde metodología de venta a cómo hay que relacionarse con la Administración Pública, pasando por las soluciones que impulsan a microempresas, autónomos y profesionales o las oportunidades para lanzarse a la digitalización.

Los eventos siempre terminan con un networking donde los asistentes pueden conocer soluciones a los problemas que surgen en su gestión diaria del negocio, firmar contratos, establecer contactos

Ya están abiertas las inscripciones porque, aunque es un evento gratuito, hay un cupo limitado de plazas.

Los próximos encuentros #YaSomosFuturo están fechados en:

- Málaga. 15 de noviembre. Palacio de Congresos y Exposiciones.

- Barcelona. 21 de noviembre. Edifici Imagina.

- Madrid. 27 de noviembre. IFEMA · Sala Oriente. DC Área.