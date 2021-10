Los hombres aún muestran estereotipos de género en los roles directivos desempeñados por mujeres

elEconomista Madrid

La Fundación Woman Forward, con la colaboración de la Universidad Pontificia de Comillas ha llevado a cabo una investigación sobre la "La visión de los hombres sobre la igualdad en la empresa española", con el fin de analizar las percepciones y las actitudes de los hombres directivos hacia las mujeres en la alta dirección y en los órganos de gobierno corporativo. Así mismo identifican las preguntas que, a este respecto, organizaciones, administraciones y reguladores deben hacerse para lograr una mayor igualdad. La investigación se ha realizado entre hombres en puestos directivos y miembros de consejos de administración de diversos sectores. El perfil de los encuestados ha sido hombres entre 45 y 54 años, con entre 15 y 20 años de experiencia laboral y entre 5 y 27 años de antigüedad en la empresa, con formación superior.

La investigación ha puesto de manifiesto que, en España, los hombres directivos todavía muestran prejuicios y estereotipos de género en los roles directivos desempeñados por mujeres y que dichos estereotipos aparecen como barreras para el desarrollo profesional de las mujeres.

La presentación de la investigación ha tenido lugar hoy la sede de la Universidad Pontificia de Comillas y ha corrido a cargo de Mirian Izquierdo, presidenta de la Fundación Woman Forward y Eugenia Fabra, Profesora Universidad Pontificia Comillas.

Mirian Izquierdo ha señalado que "el resultado de esta investigación contribuye a perfeccionar las estrategias y políticas destinadas a reducir la brecha de género, enriqueciendo el conocimiento sobre los procesos psicológicos de las actitudes tipificadas por género, poniendo el foco en los hombres como actores centrales de los cambios potenciales y reconciliando el nivel macro y micro en el diseño de políticas de género, cuya falta de coordinación está produciendo efectos inversos a los que se pretenden, provocando un rechazo entre muchos actores masculinos".

Estereotipos de género, barreras para el desarrollo profesional de las mujeres

La presidenta de Woman Forward ha explicado que la investigación ofrece tres grandes conclusiones los hombres siguen percibiendo que los roles directivos ejecutados en las organizaciones están estereotipados por género; los hombres valoran como más importante para la empresa que las mujeres desempeñen aquellos roles directivos que ellos mismos estereotipan como femeninos, que aquellos que estereotipan como masculinos y los hombres directivos solo muestran una actitud positiva hacia sus colegas femeninas, cuando estas desempeñan roles estereotipados como masculinos, este resultados confirma la posibilidad de que los hombres directivos sean agentes de cambio para la igualdad de género.

Por lo que se refiere al primero de los resultados, Mirian Izquierdo ha señalado que "según la percepción de los directivos encuestados, los hombres sobre todo son buenos para la toma de decisiones, ayudan a alcanzar objetivos, contribuyen a un mejor conocimiento del mercado y al crecimiento económico; mientras que las mujeres destacan fundamentalmente en contribuir a la imagen y reputación de la empresa, en mejorar la transparencia y la ejemplaridad, en ayudar al empoderamiento de otras mujeres, y a aportar a la justicia social."

Para los directivos encuestados, existen dos tipos de roles, uno asociado a funciones estereotipadas como masculinas y que se relaciona con la toma de decisiones estratégicas, búsqueda de soluciones que ayudan a los objetivos de la empresa, mejor conocimiento del mercado y de sus miembros y otro asociado a funciones estereotipadas como femeninas como acciones para la mejora de la transparencia o el apoyo a la justicia social.

Los hombres valoran que las mujeres desempeñen roles directivos "femeninos"

Respecto a la segunda conclusión: los hombres valoran como más importante para la empresa que las mujeres desempeñen aquellos roles directivos que ellos mismos estereotipan como femeninos, que aquellos que estereotipan como masculinos, para la presidenta de Woman Forward "esta diferencia permite intuir que los hombres directivos se acercan a convertirse en agentes de cambio". Ese sesgo se percibe menos en empresas multinacionales, que en empresas españolas.

"Estos dos primeros resultados se explican gracias al proceso psicológico conocido como 'efecto spill-over' o "efecto desbordamiento". Este fenómeno sugiere que los individuos transfieren al lugar de trabajo los sentimientos y creencias hacia las conductas tipificadas por género que se esperan de hombres y mujeres fuera del lugar de trabajo. Se espera que las mujeres en el trabajo estén orientadas a las personas y, por lo tanto, sean solidarias y colaboradoras, mientras que de los hombres se espera que estén orientados al desempeño y a la resolución de problemas; que sean planificadores, dominantes y decisorios. Estos dos resultados revelan que los hombres directivos esperan que las mujeres colegas desempeñen roles distintos a los suyos, tal y como ocurre fuera del trabajo", subraya Mirian Izquierdo.

Hombres directivos, agentes por la igualdad de género

La tercera conclusión del estudio apunta que los hombres directivos solo muestran una actitud positiva hacia sus colegas femeninas, cuando estas desempeñan roles estereotipados como masculinos, este resultado confirma la posibilidad de que los hombres directivos sean agentes de cambio para la igualdad de género. "La teoría de la congruencia de roles explica que los individuos desarrollan actitudes positivas y valoran a aquellas personas que, en sus conductas, son congruentes con los estereotipos sociales que de ellas se espera. La teoría dice que los hombres que perciben a las mujeres como congruentes social y profesionalmente en los roles de tipo masculino, son hombres que no creen en los estereotipos tradicionales de género. Estos hombres desarrollan actitudes positivas hacia las mujeres en el trabajo, independientemente del puesto que ocupen o del rol directivo que desempeñen. Sin embargo, la investigación desvela que los hombres que valoran a las mujeres desempeñando roles directivos estereotipados como femeninos, no desarrollan necesariamente una actitud positiva hacia ellas. Se trata de hombres que creen en los estereotipos de género de la sociedad y los trasladan al ámbito de la gestión, pero sin embargo no valoran esta congruencia en las mujeres. Por tanto, son hombres que, independientemente del rol desempeñado por la mujer directiva y de los estereotipos, simplemente no valoran a la mujer directiva.".

Mirian Izquierdo ha concluido que "solo llevando a cabo cambios en las necesidades requeridas para los roles directivos que produzcan una mayor congruencia entre la sociedad y el lugar de trabajo se podrá motivar al personal de la empresa en su totalidad, haciendo posible promover una visión real y efectiva de la igualdad en los puestos de dirección de las empresas, centrada en los hombres, como principales actores del cambio. Estos cambios pasan por la implantación de políticas orientadas a promover la igualdad de la mujer en la empresa y en puestos directivos, como planes de igualdad que se realicen con la motivación de crear valor en las organizaciones y no solo de cumplir un impositivo legal y cambios en el enfoque sobre los modelos de liderazgo, con la búsqueda de hombres líderes dispuestos actuar de rol modelos en este cambio".

Asimismo, ha subrayado "la necesidad de llevar a cabo ulteriores investigaciones sobre la existencia de estereotipos de género estructurales en las empresas y el efecto de introducir cambios en las medidas legislativas y medidas de afirmación positiva, hasta ahora centradas sobre las mujeres ".