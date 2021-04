Las marcas buscan en internet a sus nuevos franquiciados

Javier Calvo Madrid

La pandemia provocada por el coronavirus ha alterado la forma en la que se establecen las relaciones, también las profesionales. La forma en la que se establecen los primeros contactos, que resultan clave para que las franquicias encuentren nuevos franquiciados, también se han visto afectadas.

Y no es un tema menor. Una marca puede contar con un modelo de negocio perfecto, probado y sólido; un know-how que transmitir; un sistema de formación; y una central de franquicias lista y dispuesta para distribuir todo lo que necesite su franquiciado. Pero todo este proceso no sirve de nada si no logra contactar con los potenciales interesados en su modelo de franquicia.

El camino más rápido para llegar a esos potenciales franquiciados es, sin duda, contar con un modelo de negocio exitoso, que genere suficientes ingresos y que sea sostenible. Pero en un momento como este, en el que hay tanta competencia, y en el que son tantas las enseñas que ofrecen un proyecto exitoso, hay que buscar la forma de llamar la atención de los posibles interesados en abrir una franquicia con la marca.

Uno de los caminos para acercarse a estos perfiles es recurrir a los medios de comunicación, sobre todo a los especializados en el campo de las franquicias. También las relaciones públicas más tradicionales. Y las diferentes opciones que ofrece internet. Pero otra de las grandes posibilidades eran los eventos presenciales y las ferias sectoriales, que debido a la pandemia no han podido celebrarse.

Ante esta dificultad -que no solo ha afectado al sistema de franquicias, sino al conjunto de la economía, en general-, el camino para salir adelante ha sido el de redoblar la apuesta por internet, no solo como canal de negocio, o como vía de atención al cliente, sino también como fórmula para establecer nuevos contactos con los potenciales franquiciados.

De esta forma, las ferias se han adaptado a un entorno 100% online. La primera fue la Feria de Franquicias Online, el primer evento que impulsa a las empresas y profesionales del sector de franquiciadores a renovarse y transformarse utilizando el omnicanal. Y esta vez sumándose a través de una plataforma 100% digital, donde los futuros franquiciados, inversores y master franquiciados tendrán la oportunidad de interactuar y explorar la oferta de franquicias y oportunidades de negocio en un amplio abanico de sectores de los expositores, con tan solo un clic.

La plataforma está dirigida por Raquel Robledo, profesional que cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la realización de eventos presenciales como Franquiatlantico, Frankinorte y Frankibalears, así como la dirección del ecosistema digital Franquiciasenred. En esta plataforma 100% digital, que cuenta con el patrocinio de Banco Sabadell, los asistentes podrán interactuar y conocer empresas en un entorno 100% seguro, durante 365 días al año y las 24 horas del día.

¿Qué ventajas ofrece un evento de este tipo? La primera de ellas, es que en este momento no hay otra opción. "Es imposible realizar eventos presenciales, con lo cual una plataforma de estas características tiene doble valor", explica la propia Raquel Robledo. Pero, además, ofrece dos claras ventajas respecto a las ferias presenciales. Por un lado, el precio. "Una feria online no necesita desplazamientos, ni el montaje de un stand, ni a todo el personal que hay alrededor... la inversión es muchísimo menor", precisa la experta.

Y, por otro lado, ofrece la ventaja de no contar con limitación de tiempo. "Puedes estar presente en la feria todo el año", explica Robledo. Aunque haya siete fechas concretas marcadas para interactuar, la marca puede estar operativa todo el año. "Tu marca, la información correspondiente, el dossier, las fotografías, los vídeos, los datos de contacto, etc., pasan a estar operativos todo el año", señala.

En este sentido, también hay que destacar que, a pesar de que esas siete fechas están pensadas para cubrir toda la geografía nacional, realmente cualquier persona de España o Portugal puede acceder en cualquier momento, eliminando las barreras geográficas.

Esta feria online cuenta con el respaldo y el patrocinio de Banco Sabadell, entidad financiera decana en el sector de las franquicias. "Hemos patrocinado la feria, tenemos un stand virtual en el que respondemos las dudas que pregunta la gente, pero lo que nos interesa sobre todo es el posicionamiento de marca del banco dentro del mundo de la franquicia", explica Gabriel Moya, director de la dirección de Franquicias de Banco Sabadell. "Queremos que tanto las marcas, como los franquiciados, como los potenciales franquiciados, vean que estamos ahí desde el inicio, desde el primer contacto hasta la formalización final de la financiación", precisa el responsable de la entidad.

La acogida inicial ha sido positiva, según Robledo. "En la primera participaron 2.500 personas, de las que 600 eran visitantes de pasillos, como ocurre en los eventos presenciales, pero el resto interactuaron", precisa. Con unas marcas más y con otros menos, pero igual que pasa presencialmente.

"Estos eventos pasan a tener un carácter híbrido, no podemos darle la espalda a la tecnología, que viene a facilitarnos la vida"

¿Tiene futuro este formato? ¿O cuando se recuperen las ferias presenciales caerá en desdicha? "Ha llegado para quedarse", asegura Robledo. "Todo lo que sea online en cualquier terreno puede convivir perfectamente con lo presencial". "Estos eventos pasan a tener un carácter híbrido, no podemos darle la espalda a la tecnología, que viene a facilitarnos la vida", concluye.

Idea que comparte Moyá. "Esto va a seguir incluso cuando vuelvan las ferias presenciales, porque el mundo digital cada vez tiene mayor protagonismo".