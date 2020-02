Ocho de cada 10 autónomos acuden al trabajo aunque estén enfermos

En plena psicosis por el coronavirus no hay que olvidar que la gripe, en España, ha irrumpido en 2020 más fuerte que otros años, alcanzando el nivel de epidemia con más de 204 casos por cada 100.000 habitantes. Está en plena fase de ascenso, y con ella viene una de las grandes pesadillas para los trabajadores, sobre todo los autónomos.

La gripe es una enfermedad respiratoria aguda que se caracteriza por ser muy contagiosa. En las dos últimas temporadas se han producido entre 500.000 y 700.000 casos en España de los cuales entre 35.000 y 52.000 han sido hospitalizados, causando unas 15.000 muertes, lo que obliga a extremar las precauciones.

De hecho, hasta ocho de cada diez autónomos trabajan cuando están enfermos, según datos de PA Digital, empresa de marketing digital especializada en este colectivo. Y más de un 70% de los autónomos de España no se ha cogido nunca una baja laboral por enfermedad.

Y es que ponerse enfermo es un pequeño lujo que dicen no poder permitirse. Solo se recurre a la baja cuando no se tiene más remedio y la enfermedad es grave. Esto lo demuestra el que los autónomos suelen pedir la baja la mitad de las veces que un asalariado por cuenta ajena. Tienen garantizada una prestación similar a la del resto de trabajadores, pero no es lo mismo... El temor a perder clientes, a la acumulación de trabajo, y a que toda la empresa dependa de ellos conlleva que se sientan desprotegidos. Pero ¿qué pasos hay que seguir para coger una baja? La compañía ha elaborado una pequeña guía.

Lo primero es acudir al médico a por el parte de baja. Después hay que solicitar la prestación mediante un modelo oficial de la Seguridad Social, es necesario estar afiliado, dado de alta, al corriente de pago de las cuotas y haber cubierto un periodo de cotización de al menos 180 días durante los cinco años anteriores. Al solicitar la prestación hay que informar en un plazo máximo de 15 días quién quedará a cargo de la empresa o declarar el cese de la actividad durante los días de baja.

Es importante conocer los derechos de los autónomos en cuanto a bajas: si la baja es por enfermedad por contingencias laborales, se cobrará a partir del segundo día de baja y si es por enfermedad común como la gripe, a partir del cuarto día.

Cuantía

La cuantía a cobrar será de un 75% de su base reguladora del mes anterior, si es baja por enfermedad laboral. Y si es por enfermedad común -como la gripe- será del 60% entre los días cuatro y 21 y luego 75% a partir del 22. La cuantía depende de la mensualidad que se pague a la Seguridad Social, si se paga la cuantía mínima -un 80% de los autónomos- o si se paga algo complementario.

El tiempo máximo de baja médica es de 18 meses, pasado ese plazo un tribunal médico del INS valorará la incapacidad y el tipo de prestación al que se tiene derecho. A partir de la reforma de 2019, los autónomos no tendrán que pagar las cuotas de la Seguridad Social a partir de 60 días de baja.