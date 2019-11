La economía circular permite ahorrar millones de euros

La economía circular "no solo es respetuosa con el medio ambiente", sino que su práctica puede ser la base del ahorro de "miles de millones de euros" tanto a empresas como a la sociedad en general. Así lo afirmó el director y cofundador de la plataforma de economía circular Circul'r y alumni del campus de Barcelona de TBS Business School Jules Coignard, durante la conferencia titulada "Circular Economy: good for the environment, great for companies".

Coignard declaró que "el modelo de economía lineal que tenemos ahora ya no sirve", haciendo referencia a la gran cantidad de residuos que se genera a partir del sistema del 'usar y tirar' que se ha ido desarrollando en los últimos años. También pidió que "debemos aprender de la naturaleza", ya que en ella no hay residuos sólidos, sino que estos se vuelven a reutilizar cerrando un círculo dónde absolutamente todo se aprovecha.

Casos de éxito

En la charla, Coignard también puso a las empresas Patagonia, de material de deportes de aventura y de invierno, y al líder de fabricación de alfombras a nivel mundial Interface como casos de éxito de grandes compañías que han aplicado – ya sea de origen o en una fase avanzada de su proceso productivo – el modelo de economía circular: "Estas dos compañías nos han mostrado que la economía circular funciona muy bien desde una perspectiva de negocios".

El principal objetivo de Circul'r es mostrar que el modelo productivo de economía circular tiene mejor impacto en el medio ambiente mientras se aplican nuevas oportunidades de negocio.

La plataforma Circul'r agrupa a más de 500 startups de todo el mundo que aplican soluciones y trabaja con más de 50 grandes empresas y multinacionales para ayudarles a hacer un cambio en su modelo productivo y empresarial hacia un modelo de economía circular.