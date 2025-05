La verdura utilizada en postres que favorece el tránsito intestinal y evita el estreñimiento

El ruibarbo es una hortaliza proveniente de China, aunque hoy en día ya se encuentra también en Europa. Este vegetal, a pesar de que no es tan popular como otros, presenta gran cantidad de beneficios para la salud. No obstante, una de las particularidades de este es que presenta un sabor muy amargo, por lo que no es habitual su consumo en crudo en dosis muy elevadas.

Contrario a lo que se suele pensar, el ruibarbo es el ingrediente principal de numerosos postres, con múltiples propiedades, aunque algunos expertos advierten de que su consumo ha de ser "limitado", ya que, con el fin de minimizar su sabor, requiere de grandes cantidades de azúcar.