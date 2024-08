Atento si te vas a examinar: estas son las diez preguntas que más falla la gente en el examen

4. Pregunta:

En esta pregunta, la opción “A” supone realizar una acción peligrosa que puede suponer un riesgo importante de pérdida de control del vehículo, y que no debe hacerse en ningún caso en una conducción normal ya que el freno de estacionamiento actúa generalmente solo en las ruedas traseras. Y la respuesta “C” se trata de una acción que no debe realizarse a no ser por una causa justificada (que no se da en este caso).

Si tenemos en cuenta las opciones de respuesta, lo fundamental en esta pregunta, de cara a una toma de decisiones correcta, es mantener la mejor visibilidad posible. Normalmente, un vehículo pesado desprenderá agua y suciedad lateralmente que irá a parar a nuestro parabrisas. Por eso, al adelantarlo, es aconsejable usar la mayor velocidad del limpiaparabrisas.