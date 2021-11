Grupo Flavia Incorpora el Bitcoin como método de pago a su cadena de restauración.

elEconomista Madrid

Grupo Flavia, el conocido grupo de restauración que cuenta con 3 restaurantes en la capital española, destaca siempre por su afán continuo por innovar en sus locales.

Sus restaurantes fueron los primeros en conseguir adaptar su carta (con más de 85 platos) para al público celiaco. y además, Grupo Flavia puede presumir de haber convertido sus cocinas en obradores usando productos 100% orgánicos y produciendo de manera saludable y sin conservantes ni componentes nocivos para la salud.

Ahora, la novedad que presenta es el pago mediante cryptomonedas, en especial el Bitcoin.

"Decidí incorporar el Bitcoin en nuestros métodos de pago ya que siempre apuesto por el futuro. Creo fielmente que el Bitcoin es a largo plazo pero es una apuesta por el progreso", explica el fundador del grupo

Claro está que el Bitcoin ha sido un punto de inflexión en los métodos de pago tradicionales causando, un gran revuelo en todo el sector económico.

El precio se ha disparado los últimos años y personas que apostaron por él han llenado sus bolsillos de manera exponencial, a pesar de las múltiples opiniones pesimistas respecto a esta nueva forma no convencional de pago.

En cuanto a la aplicación de eta medida, el fundador del grupo de restauración apunta a que "mucha gente no cree en el progreso, yo siempre miro hacia el futuro hasta en mi vida personal. Me acuerdo hace unos años cuando nadie usaba coche eléctrico tuve una disputa muy seria con mi mujer porque ella no confiaba en que fuera una buena idea comprarse un coche diferente".

Este nuevo método de pago estará disponible desde este octubre de 2021 en todos los locales de cadena de restauración Flavia.

