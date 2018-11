Cuatro abogados de Cases&Lacambra, reconocidos entre los mejores de su sector

Cuatro abogados del despacho Cases&Lacambra han sido reconocidos por el directorio Best Lawyers como los mejores profesionales en sus sectores. Luis Cordón, socio de la firma, se suma así a los ya reconocidos Miguel Cases, Ernesto Lacambra y Toni Barios.

De esta manera, la Firma suma a un nuevo socio, Luis Cordón, que ha sido reconocido como uno de los mejores abogados de España en Litigación.

Cases&Lacambra es una firma legal internacional centrada en el asesoramiento integral en el ámbito del derecho de los negocios. Formada por cerca de 50 profesionales, la firma, con presencia en Europa y América, cuenta con una trayectoria en operaciones complejas que involucran al sector financiero, situaciones especiales, regulación de los mercados financieros, disputas transfronterizas así como en transacciones con un componente fiscal de especial relevancia. La Firma cuenta con equipos admitidos para la práctica en Andorra, España y Estados Unidos.

El socio del Despacho Toni Barios ha sido distinguido también en un nuevo área (Structured Finance Law), además de Banking and Finance Law, donde ya fue reconocido el año pasado. De esta manera, Cases&Lacambra ya suma 4 abogados en el directorio: Miguel Cases (Investment Funds), Ernesto Lacambra (Tax) y Luis Cordón, que entra este año en el área de Litigación.

Best Lawyer también ha reconocido en la edición de este año a Toni Barios como Lawyer of the year en el área de Structured Finace Law, situándole como uno de los profesionales más prestigiosos del sector.

"Sin lugar a dudas, es una muy buena noticia para todos los que formamos parte del Despacho y es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de los que formamos parte de Cases&Lacambra", señalan Miguel Cases y Ernesto Lacambra, socios directores del Despacho.

Una de las características de este directorio internacional es que, a diferencia de otros, son los propios colegas de profesión los que votan. Best Lawyers reconoce anualmente los mejores abogados de España en función de la valoración de los compañeros de profesión que votan a los candidatos que consideran que merecen este reconocimiento por su calidad y aptitudes.