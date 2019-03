Las bases e históricos del PSOE se enfrentan a Sánchez en Madrid

De la misma forma que los andaluces dieron una patada a Pedro Sánchez en el culo de Susana Díaz, ahora la patada se puede repetir en Madrid, por los propios militantes socialistas, y en el culo de Pepu Hernández. Las bases del Partido Socialista de Madrid, la antigua y tradicionalmente díscola Federación Socialista Madrileña, no aceptan la imposición a dedo de Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de la Capital y están movilizándose para conseguir un voto mayoritario a Manuel de la Rocha en las primarias del próximo día 9.

"Somos 5.000 militantes los que vamos a votar, en voto secreto y todos los que hemos pasado los avales estamos en igualdad de condiciones", afirmaba De la Rocha durante su intervención en los desayunos de The Experience Club en el Casino Gran Vía de Madrid, y desvelaba que "los avalistas de Chema Dávila -el tercer aspirante- me han confirmado que irán conmigo si hay segunda vuelta, y en esa segunda vuelta voy a ganar".

El rechazo de la militancia a Pepu Hernández no es la persona del ex seleccionador de baloncesto, sino a la imposición por parte de la Ejecutiva Federal de un candidato que ni es militante del partido ni tiene experiencia alguna de gestión institucional y en la política.

Y en esa línea están también destacados históricos del PSOE como el ex ministro y ex presidente del Congreso, José Bono, y los ex secretarios generales de UGT, Cándido Méndez y Nicolás Redondo, afiliados y votantes en Madrid, que ya han expresado su apoyo a De la Rocha, tal y como confirmaba el candidato, quien añadía que "Sánchez está forzando la máquina para conseguir que salga Pepu Hernández y militantes del PSM denuncian que están sufriendo presiones".

Una práctica que De la Rocha explica porque "en el PSOE siempre ha habido una gran tentación al cesarismo y sigue habiéndola", a pesar de lo cual confiesa su "lealtad a Pedro Sánchez y su respaldo a las políticas sociales del Gobierno de España".

Respecto a su programa para Madrid y su estrategia de alianzas si es el elegido, el diputado y candidato a la alcaldía no duda en asegurar que "tengo la convicción de que a partir de mayor o gobiernan las izquierdas o gobiernan la derechas, por eso pactaré con Manuela Carmena", pese a reconocer que tiene sensibles diferencias con la todavía alcaldesa, especialmente en el modelo de Ciudad. "Madrid es una ciudad muy desigual y estos cuatro años han sido una oportunidad perdida para equipar el norte y el sur, además de que el equipo de Carmena no ha sabido gastarse el dinero público".

Especialmente crítico es Manuel de la Rocha con la Operación Chamartín "que no debería se aprobada en los términos que está siendo tramitada". Recuerda, en este punto que "ha pasado de 600.000 metros cuadros a unos 3 millones y la edificabilidad se ha multiplicado por cinco con un porcentaje de vivienda protegida de sólo el 20%", porcentaje que, en su opinión, debe incrementarse sustancialmente.