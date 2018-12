La próxima gran crisis ya está aquí. Así lo ha advertido el ex presidente de la Reserva Federal de EEUU, Alan Greenspan. El hombre que alertó de la exhuberancia irracional ante el boom bursátil en los años 90, ha exhortado a los inversores a que busquen refugio. El mundo se dirige hacia una nueva crisis financiera. A España llegará con retraso, pero con mayor intensidad. Cerraremos el ejercicio con buenos datos macroeconómicos, lo que permitirá a las autoridades decir que se trata de una simple desaceleración. Tal como dijeron antes de la recesión de 2008. Pero la realidad es que se trata de datos atrasados y que lo relevante son los datos adelantados que nos empiezan a llegar. Como muestra un botón: estamos ante el peor diciembre para la Bolsa de EEUU en 87 años. Puede ser una profecía autocumplida, pero la semana pasada se produjo la mayor retirada de capital de los fondos de inversión de la historia, con un total de 34.000 millones de euros. La bolsa es como las golondrinas, que no hace primavera, pero la anuncia.

Como me comentaba el presidente de una importante entidad financiera, el viento que teníamos de cola e impulsaba el crecimiento está rolando y empezamos a tenerlo de cara: "No hay ningún factor que haya mejorado respecto a lo que pensábamos hace solo unos meses. Sin embargo, seguimos creciendo por encima de la media europea y creando empleo. Por tanto, ni tan bien como dicen unos, ni tan mal como argumentan los otros". Ante esta situación, el sector financiero español en sus previsiones para 2019 se ha situado en el escenario central. Es decir, un crecimiento del 2,5% y 300.000 nuevos empleos. "No queremos colocarnos en lo peor para evitar caer en la profecía autocumplida". Probablemente no haya un frenazo en seco, aún tendrán que pasar ocho o nueve meses para darnos cuenta que la recuperación de nuestra economía se está agotando. De ahí la subida del salario mínimo y de las pensiones decretada por el Gobierno de Sánchez. Con ello pretende llegar al próximo otoño para convocar las elecciones generales. Es difícil predecir si le dará tiempo, porque los inversores como en la película de Marc Brummund ya han empezado a buscar Refugio.