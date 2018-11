La asfixiante regulación europea

Los gigantes de la tecnología americana son demasiado poderosos. Están aplastando la competencia. Están desangrando a los minoristas, machacando carreras estables y viajando de un país a otro para evitar pagar la parte que les corresponde de los impuestos. Sobre todo, se han convertido en peligrosos monopolios, y a Europa le resulta imposible competir.

En los últimos años, la mayor parte de Europa se ha quejado de su retraso tecnológico. Las empresas más grandes son en su mayoría estadounidenses, y cada vez más sus únicos rivales reales son chinos. ¿Qué ha hecho la UE para responder? Ha tomado una mala situación y la ha empeorado. Hace seis meses, Europa introdujo una legislación de privacidad draconiana, la RGPD, que endureció los estándares para las empresas web. ¿El resultado?

El primer estudio realizado desde entonces reveló que la inversión en tecnología había descendido enormemente. Si Europa realmente quiere contar con nuevas empresas basadas en Internet, entonces debería eliminar las normas lo antes posible, y si no lo hace, el Reino Unido debería hacerlo tan pronto como sea posible.

Probablemente el lector se haya percatado de cómo a principios de este año su buzón de correo electrónico empezó a llenarse de peticiones cada vez más desesperadas de volver a suscribirse a todas las listas de e-mail a las que se se le había añadido, y de cómo algunos sitios web se cerraron repentinamente a los europeos. ¿La razón? El Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor en mayo fue el intento legislativo más ambicioso hasta la fecha para regular la forma en que se almacenan los datos personales en la web. A partir de esa fecha, las empresas tuvieron que tener mucho cuidado con la información que recopilaban sobre las personas, cómo se ponían en contacto con ellas y, si no cumplían con las nuevas normas, se enfrentaban a multas potencialmente masivas.

Había un problema que abordar, aunque no fuera tan grave como a veces se pensaba. El buzón de correo electrónico de todos se estaba atascando con los molestos correos electrónicos de algún sitio web que visitaron por error hace una década. Los datos se almacenaban sin que nadie supiera lo que podían ser, o cómo se estaban utilizando. Si alguien sufrió algún daño real a causa de esto es discutible -después de todo, si usted tiene demasiado spam puede simplemente ignorarlo, y ya había leyes en vigor para tratar con los hackers o el fraude en línea. Pero la UE siguió adelante y puso en marcha el régimen más duro del mundo para controlar los datos y tomar medidas drásticas sobre la forma en que se utilizan.

Seis meses más tarde, esto parece haber tenido un impacto. El problema es que no es lo que se esperaba. Un estudio publicado este mes por la Oficina Nacional de Investigación Económica, por Jian Jai y Liad Wagman de la Universidad de Illinois, analizó la inversión de capital riesgo en Europa y Estados Unidos antes y después de la entrada en vigor de las nuevas normas. Trató cada ronda de financiación de una nueva empresa de tecnología como un acuerdo separado, y redujo las cifras para miles de empresas. ¿Los resultados? Se observó una reducción del 17% en el número de operaciones realizadas en Europa tras la entrada en vigor de las nuevas normas. Y una caída de casi el 40% en la cantidad de dinero que esas compañías lograron recaudar. Es una caída masiva.

Por supuesto, seis meses es un período de tiempo relativamente corto para estudiar. Queda por ver cuál será el impacto a largo plazo de las nuevas normas, pero lo más probable es que sea aún peor. Después de todo, ya había muchos acuerdos en negociación cuando se aprobó esta legislación. Nadie habría querido cancelarlos. Y el impacto podría haber sido aún mayor en las microempresas que acaban de empezar, que habrían estado recaudando fondos de capital riesgo en un par de años. Si se mantienen los mismos datos en 2020, es posible que Europa se haya quedado aún más rezagada con respecto a los Estados Unidos.

En realidad, firmas como Facebook y Amazon pueden hacer frente a las nuevas reglas. Podría ser una molestia, y podrían tener que abandonar algunos productos y servicios (por ejemplo, Google está discutiendo ahora cerrar su servicio de noticias en Europa debido a otro conjunto de reglas engorrosas que le obligan a pagar a los editores por usar fragmentos de información), pero en general pueden hacer frente a la situación. Esras empresas tienen los recursos para construir una privacidad extra y el dinero para pagar a los abogados que se aseguren de que están cumpliendo con las reglas. Después de unas pocas molestias, navegarán como antes.

Pero sí está aplastando a las nuevas empresas, empresas que, con el tiempo, podrían haberse convertido en competidoras de los gigantes americanos. Suecia tiene algunos éxitos importantes en Internet, como Spotify. Londres se está labrando un lugar como centro tecnológico mundial, especialmente en áreas como las finanzas, la alimentación y la moda. Pero es chocante lo escasos que son los competidores europeos. Alemania y Francia, dos países del G-7 que se encontraban entre los líderes de la primera y segunda oleadas de innovación industrial, todavía no han creado un solo competidor tecnológico de importancia real. Cada una de las empresas que no superó su primer año de vida, o que no consiguió recaudar ninguna inversión porque no disponía de los recursos necesarios para cumplir con las engorrosas normas de la Unión Europea, es una oportunidad perdida más para crear un competidor.

Claro, tenemos un poco más de intimidad. Pero también tenemos menos puestos de trabajo y se está creando mucha menos riqueza. Eso es un mal negocio. El arreglo es simple. La Unión Europea debería reconocer que ha creado una serie de normas que están destruyendo activamente las industrias del futuro. Y el Reino Unido, al completar el desordenado proceso de salida de la UE, debería eliminar sus normas de privacidad y sustituirlas por algo mucho más sencillo y barato de cumplir, de modo que se convierta en un centro para los empresarios del continente. En realidad, Europa necesita competir con los Estados Unidos y China en nuevas tecnologías. Y sólo puede hacerlo con menos regulación, no con más.