Leo Harlem se despide de los escenarios por todo lo alto: Madrid acogerá su último show este diciembre

Leo Harlem se prepara para colgar el micro tras más de veinte años de trayectoria imparable. El humorista ha elegido el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid como escenario de su despedida con el espectáculo Hasta luego, Leo, que podrá disfrutarse del 17 al 21 de diciembre.

Será un repaso muy especial por algunos de sus monólogos más recordados, con ese humor costumbrista que lo ha convertido en uno de los cómicos más queridos del país. La productora explica que, aunque este show marque el cierre de una etapa para Leo Harlem, también representa "una oportunidad para que el público le muestre de nuevo el cariño, la pasión y la confianza que han depositado en el humorista durante todos sus años sobre los escenarios y platós de televisión".

Desde su debut en El Club de la Comedia, el leonés ha hecho reír a varias generaciones con su humor cercano y su habilidad única para convertir lo cotidiano en pura comedia. A lo largo de su carrera ha alternado sus monólogos con papeles en cine, colaboraciones en televisión y radio, e incursiones en el teatro, hasta consolidarse como uno de los grandes iconos del humor en España.

Las entradas para el show 'Hasta luego, Leo' ya están disponibles

Las entradas para Hasta luego, Leo ya se pueden adquirir desde la página web del Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío, así como en taquilla, que abrirá dos horas antes de cada función. Los precios arrancan desde los 32 euros.