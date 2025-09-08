El Pueblo Ejemplar de Asturias, un destino perfecto para visitar en otoño que recibirá la visita de la princesa Leonor

En España hay una larga lista de pueblos que visitar. Son lugares con gran encanto e identidad propia, ya que nada tienen que ver los del sur con los del norte o la zona del levante. Sin embargo, lo que los une es una cierta "competición" por ver cuál es el que más destaca y este año, si hablamos de Pueblos Ejemplar, hay uno que se ha llevado toda la atención.

Se trata de Valdesoto, un rincón del principado que ahora contará con el distintivo de Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Con cerca de los 1.800 habitantes, Valdesoto ha demostrado destacar entre las 34 candidaturas por su conservación del patrimonio y sus arraigo en las tradiciones y costumbres del pueblo.

El Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

El reconocimiento, anunciado el pasado 2 de septiembre, llega tras más de dos décadas de insistencia y trabajo por parte del colectivo de Todos Juntos Podemos, conformado por sus residentes. Todos ellos han rehabilitado numerosos palacios (de los Carreño-Solís declarada Bien de Interés Cultural en 2006 o Marqués de Canillejas, del Valle, de los Camino), capillas (San Juan Evangelista, Santos Reyes, San Agustín), casonas, más de 100 hórreos y 53 paneras.

El pueblo está formado por 14 núcleos de población dispersos por la zona, aunque todos mantienen ese sentimiento de unidad.

El premio

Como cada año, se realiza la entrega de este título a un pueblo que se distingue. Se trata de un acto marcado por la Fundación Princesa de Asturias y para la que se ofrece un premio dotado con 40.000 euros.

Además, como es costumbre durante años, la familia real visitará el lugar tras la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo. El próximo 25 de octubre será Leonor la encargada de dar a Valdesoto este distintivo tan merecido.

Se están ultimando los detalles para esta visita tan esperada en la que la princesa heredera compartirá una jornada con sus habitantes.