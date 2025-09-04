Una estadounidense que vive en Madrid dice lo que nadie se atreve: "Tenéis demasiado normalizado esto"

Imagínate mudarte a la otra punta del mundo con fecha de vuelta y quedarte. Eso fue lo que le ocurrió a Rachel Anne, una estadounidense que hace ya más de seis años hizo las maletas y se vino a Granada. Meses después quedó completamente enamorada de España y ya nunca más volvió a su casa, sino que creó un nuevo hogar aquí. Otra cosa que seguro que no imaginaría sería la comunidad que ha conseguido crear en redes sociales, donde a través de su perfil, @rachelannee, explica cuáles son las diferencias culturales que más le han chocado y comparte su nueva vida.

Ahora vive en Madrid, aunque en más de una ocasión ha comentado abiertamente que su corazón se encuentra en el norte de España. Y es que, aunque el verano ya esté llegando a su fin para muchos, en su última publicación ha compartido su escapada a Asturias, escenario en el que ha querido reflexionar: "Gente de España, tenéis demasiado normalizado algunas cosas".

Un gran patrimonio... ¿infravalorado?

"¿Qué me estás contando?", comenta prácticamente sin creerlo mientras se puede observar lo que ella denomina "la cosa más bonita" que ha visto en su vida. A lo largo del vídeo, Rachel quiere hacer reflexionar sobre el enorme y bonito patrimonio con el que contamos en España, muchas veces un tanto infravalorado. "De repente, en medio del pueblo, un puente romano, o algo así inspirado".

Y es que, aunque haya ocasiones en las que tengamos más que normalizado estos paisajes, en verdad es un auténtico privilegio. "No hay este tipo de cosas en mi país del siglo XIII. Lo más antiguo... no lo sé, la verdad, ¿el Mc Donald´s?", bromea. Y añade segundos después: "Tenéis mucha suerte".

Y eso no es todo, la creadora de contenido no solo elogia a los monumentos que se encuentran a un paso de casa, sino también destaca los bonitos paisajes que tenemos en España: "Espero que lo valoréis".

Por el momento, el vídeo alcanza casi medio millón de visualizaciones y más de mil comentarios. Los internautas, siempre desde el humor, no han dudado en aprovechar la ocasión para soltar alguna que otra broma. Otros, aprovechan el vídeo de Rachel para reflexionar con ella y le agradecen su punto de vista: "Menos mal que viene alguien a Asturias y sabe apreciar lo bonito que es", comenta uno.

Un paraíso en Asturias

Para disfrutar de las mismas vistas que nos enseña Rachel Anne a través de sus redes sociales, habrá que poner rumbo a Asturias, concretamente a Cangas de Onís. Conocido como el "Puentón", esta construcción se alzó sobre el río Sella en la antigua capital de Asturias.

| Fuente: Istock

Aunque es conocido como el puente romano, en realidad su construcción fue durante la Alta Edad Media, aunque otras fuentes lo sitúan en el reinado de Alfonso XI de Castilla y de León. Originalmente este contaba con siete arcos, aunque ha tenido que ser restaurado a lo largo de los siglos en numerosas ocasiones. Del su centro pende una réplica de la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias.

A día de hoy, su reconstrucción, su vinculación con la Reconquista y sus numerosos atractivos lo convierten en uno de los escenarios más visitados de Asturias, y la verdad, que no es para menos.