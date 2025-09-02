'Escenas de la vida Conyugal' aterriza en Madrid, la obra teatral de Ricardo Darín y Andrea Pietra que ha revolucionado Latinoamérica

La célebre obra de Ingmar Bergman, Escenas de la vida conyugal, vuelve a los escenarios españoles este otoño de la mano de Ricardo Darín y Andrea Pietra, bajo la dirección de Norma Aleandro. La producción, que ya ha conquistado varios países de Latinomérica como Perú, Argentina, Chile y Uruguay, embarca una nueva gira por España. Madrid la acogerá en el Teatro Rialto del 3 al 14 de septiembre. En el mes de octubre su gira continuará por ciudades como Valencia, Avilés, Murcia o La Coruña.

Este fenómeno se produjo como una serie de televisión en 1973. Organizada en seis capítulos y con unas cinco horas de duración, consiguió una audiencia masiva. Debido a su gran éxito, Bergman redujo sus escenas para convertirla en película, la cuál consiguió varios premios como el Globo de Oro y un premio BAFTA.

En el mundo teatral, llegó a los escenarios de Buenos Aires en el 2013, siguiendo una gira por Latinoamérica y agotando todas las localidades en sus funciones. La obra trata sobre la diferentes etapas del matrimonio de Juan y Mariana, incluyendo su vida tras el divorcio. Situada en un marco atemporal, las escenas se presentan con gran cercanía consiguiendo que los espectadores se identifiquen con las situaciones.

Temas como el amor, la comunicación, la infidelidad, la rutina y el paso del tiempo se entrelazan con momentos que pueden ser divertidos y a la vez dramáticos. Con un punto de humor en el complicado mundo del amor, Ingmar Bergman consigue captar de lleno a los asistentes. Su duración es de 100 minutos aunque cuando acabe no querrán levantarse de la butaca.