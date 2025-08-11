El Teatro Alcázar acoge 'Un Dios Salvaje', la comedia de Luis Merlo y Natalia Milán que ha sido un éxito internacional

El teatro Alcázar de Madrid acoge el próximo 15 de agosto la obra teatral de Un dios Salvaje. Creada por Yasmina Reza y tras convertirse en un gran éxito internacional, Jordi Galcerán presenta una versión en la capital protagonizada por Luis Merlo, Natalia Milán, Juanan Lumbreras y Clara Sanchis.

La trama se desarrolla cuando dos parejas se reúnen tras un conflicto entre sus hijos. El hijo de una de ellas, de tan solo nueve años, ha golpeado al de la otra en un parque. Deciden quedar para arreglar el asunto de la forma más cívica posible. Benévolos y conciliadores, mantienen un discurso común de tolerancia y comprensión.

Con la misma sutileza con la que se comienza su conversación, se va iniciando un cambio de actitud entre ellos. Ese ligero cambio lleva a otro un poco mayor hasta desembocar en un enfrentamiento abierto que deja de lado cualquier civismo. Ambas parejas defienden su territorio hasta que la lucha comienza entre ellos mismos. Todos contra todos.

Es el momento en el que surge, de dentro de cada uno de esos personajes, ese Dios Salvaje que se revela contra la insatisfacción en sus vidas. Esta obra explora, con humor y agudeza, los conflictos sociales, familiares y la naturaleza humana en un contexto contemporáneo.

Se pueden adquirir las entradas en la página oficial del Teatro de Madrid desde 16 euros y estará en la capital hasta el 28 de junio de 2026. Bajo la dirección de Tamzin Townsend y la producción ejecutiva de Carlos Larrañaga, se podrá disfrutar de esta obra teatral de miércoles a domingo habiendo sesión doble los sábados.