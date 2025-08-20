Quentin Tarantino abandona Israel y se muda a Londres con su mujer: cambia el cine por el teatro y estrenará en el West End

Durante más de treinta años, Quentin Tarantino ha convertido cada proyecto en un fenómeno cultural. Parte de su mito se cimentó en la promesa de dirigir solo diez películas antes de retirarse en la cúspide. Con nueve filmes ya estrenados, considerando que Kill Bill, pese a dividirse en dos volúmenes, constituye una sola obra, todo el mundo aguardaba el anuncio de la décima. La sorpresa ha llegado y ha sido muy gorda: el director confirma que su siguiente paso no será en la gran pantalla, sino en el teatro.

"Ya está escrita. Será lo próximo que haga", asegura en el podcast The Church of Tarantino, donde revela que prepara su primera incursión escénica, destinada al West End londinense. A sus 62 años, el director de Pulp Fiction ha adelantado que el montaje comenzará a gestarse en enero de 2026 y podría ocuparle hasta dos años, especialmente si logra el éxito que espera. "Me estoy preparando para que funcione y, si funciona, habrá gira", explicó.

El cineasta no ha tomado la decisión a la ligera. Planea trasladarse a Londres para supervisar de cerca la producción, lo que implica dejar su residencia actual en Israel, donde vive con la cantante Daniella Pick y sus dos hijos pequeños. "Disfruto mucho de la crianza y pasaré el resto del año con mi familia. Después nos mudaremos a Inglaterra para empezar con la obra", señaló.

Este salto al teatro de Tarantino abre la posibilidad de que este proyecto se transforme, con el tiempo, en su décima película. "Si resultara ser muy popular, probablemente lo adaptaría al cine", reconoció. Esa opción cobra relevancia tras su decisión de no rodar The Movie Critic, una historia que había generado fuertes expectativas. Según explicó, ese guion habría resultado demasiado cercano a Once Upon a Time in Hollywood, lo que lo llevó a descartarlo.

La elección del West End como escenario no es casual. Se trata de una de las plazas teatrales más influyentes del mundo, donde conviven grandes musicales como El Rey León o Wicked con producciones experimentales y adaptaciones cinematográficas.