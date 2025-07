Muere a los 67 años el actor Michael Madsen, icónico rostro de películas de Tarantino como Reservoir dogs

El actor Michael Madsen, conocido por sus inolvidables papeles en películas de Quentin Tarantino como Reservoir Dogs y Kill Bill, ha fallecido a los 67 años a causa de un paro cardíaco, según ha confirmado su representante, Ron Smith, a la cadena NBC News.

Madsen, hermano de la actriz Virginia Madsen, murió este lunes en Los Ángeles, rodeado de su familia. Su repentina desaparición ha causado una profunda conmoción en el mundo del cine, especialmente entre los seguidores del cine independiente de los años 90, donde su figura fue clave como símbolo de dureza y carisma contenido.

El actor alcanzó la fama en 1992 interpretando al despiadado Mr. Blonde (Vic Vega) en Reservoir Dogs, donde su sádica escena al ritmo de Stuck in the Middle with You quedó grabada en la historia del cine. Más tarde, volvió a trabajar con Tarantino en títulos como Kill Bill Vol. 1 y 2, en el papel del asesino Budd, consolidando su lugar dentro del universo del director.

A lo largo de su carrera, Madsen participó en más de 200 producciones, alternando el cine con la televisión y el teatro. Su talento le permitió moverse entre grandes superproducciones y filmes independientes, sin perder nunca su estilo inconfundible.

Amigo cercano de Tarantino y de actores como Harvey Keitel y John Travolta, Madsen también cultivó la poesía y la fotografía, dos pasiones que compartía ocasionalmente en entrevistas.