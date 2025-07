Michael Madsen, el forajido de celuloide que Tarantino inmortalizó

Michael Madsen ha muerto a los 67 años en su casa de Malibu. La causa: un paro cardíaco, dijo su representante. Hay películas de culto y actores de culto. Este fue muy de culto. Un tipo capaz de pasar a la historia del cine como el más sádico de los personajes de Tarantino (ahí es nada), bailando Stuck in the Middle With You y hacer cosas como Hangover in Death Valley o series B tipo Lady Psicokiller o Kidnapped in Romania...

Fue uno de esos actores que nunca necesitaron el papel principal para comerse la pantalla. De hecho, probablemente habría escupido sobre él. Tenía el aire de los malditos de Hollywood, como si hubiera llegado tarde al rodaje de su propia vida y aun así lograra que todo girara a su alrededor. Madsen era ese tipo que caminaba con los puños metidos en los bolsillos y el alma llena de cicatrices. En los años noventa, cuando Tarantino aún olía a videoclub y pólvora reciclada, él fue Mr. Blonde en Reservoir Dogs, el asesino con una navaja en la mano y una canción de Stealers Wheel en los labios. Mientras torturaba a un policía atado a una silla, parecía estar bailando con los demonios de su propio pasado. Fue uno de esos momentos en que el cine roza lo inmortal.

Con un físico de linebacker y una voz que parecía haber dormido con whisky, Madsen no actuaba: respiraba violencia contenida. En Donnie Brasco, al lado de Al Pacino y Johnny Depp, fue Sonny, el mafioso tan elegante como letal. Era el tipo de hombre que entraba en una habitación y la moral se desmayaba.

Hijo bastardo de Charles Bronson y primo lejano de Mickey Rourke, Madsen acumuló más de 300 créditos en pantalla. Lo suyo no era la fama, sino la presencia. Un rostro cansado, una mirada que venía de haber visto demasiado. Nunca ganó un Oscar, pero su sombra está proyectada en cientos de escenas donde el miedo, el cinismo y la ternura se dan la mano con sangre en los nudillos.

Ha muerto Michael Madsen. El cine es ahora un poco menos salvaje. Y la navaja ha quedado sola, bailando sin música en un rincón del almacén.

El Top 3 de Michael Madsen

El actor, con más de 300 títulos a sus espaldas, deja un legado inolvidable con algunos de las películas más aclamadas del séptimo arte. Estas tres son absolutamente imperdibles.

Reservoir Dogs: La cinta que lo catapultó como el inolvidable Mr. Blonde. Considerada una obra de culto del cine independiente de los 90, puede verse en Prime Video, Rakuten TV y Apple TV.

Vídeo YouTube

Kill Bill I y II: Criticada por su excesiva violencia, combina elementos de spaghetti westerns, cine de artes marciales y venganza. Magnífica banda sonora y un estilo visual audaz y vibrante. Está disponible en Prime Video, Apple TV y Google Play Películas.

Vídeo YouTube

Los odiosos ocho: Diálogos explosivos, interpretaciones excéntricas y música de Morricone, un cóctel que no pasa inadvertido. En Prime Video, Apple TV, Youtube y Rakuten.

Vídeo YouTube