Parecen aros de cebolla, pero es el aperitivo saludable con calabacín más delicioso y saciante

Hay recetas que forman parte de nosotros y que se colocan como una solución rápida y deliciosa. Si hablamos de entrantes o aperitivos, los aros de cebolla se alzan como uno de los grandes favoritos, aunque sea un plato que se originó en Estados Unidos. Siguiendo los mismos pasos, pero cambiando la verdura, en este caso por calabacín, obtenemos una nueva versión igual de deliciosa y muy fácil de preparar.

Listos en menos de 10 minutos

Aprender nuevas recetas y disfrutar de la versatilidad que nos ofrece la gastronomía ahora es mucho más sencillo, gracias a la presencia de las redes sociales y los múltiples videos de recetas que encontramos en estas plataformas.

En esta ocasión, nos centramos en uno de los perfiles que más visualizaciones y 'me gustas' concentra en TikTok. Con casi un millón de seguidores, @tasty_iri es conocida por sus versiones saludables de los clásicos y platos de toda la vida, además de recomendar tácticas útiles y ayudarnos a introducir nuevos ingredientes en nuestra dieta.

En una de sus últimas publicaciones, la creadora de contenido y nutricionista nos enseña el paso a paso para preparar estos aros de calabacín y sacarle el máximo partido a esta verdura. Lo mejor es que no se necesitan muchos ingredientes adicionales, están deliciosos y son muy fáciles de preparar.

#verdura #snacksaludable #recetasaludable #comidasaludable ? original sound - tasty_iri @tasty_iri AROS DE CALABACÍN ? ??1 calabacín ??150g pan rallad ??100g parmesano ??1 cda maicena ??1 huevo (yo he pasado el calabacín por huevo y luego por el rebozado) PARA LA SALSA: ??125g de yogur griego ??1 cda salsa de soja ??Especias al gusto ??El centro del calabacín salteado ??10 min a 180°C en air fryer ??15 min a 180°C en el horno #calabacin

Cómo preparar aros de calabacín

Ingredientes:

1 calabacín

150 gr de pan rallado

100 gr de parmesano

1 cucharada de maicena

1 huevo

125 gr de yogur griego

1 cucharada de salsa de soja

Especias al gusto

El paso a paso:

Lava el calabacín y corta en rodajas. Con la ayuda de un cortador o el tapón de una botella, deshazte del centro, para conseguir que queden en forma de aros. Bate un huevo, y unta los aros de calabacín. En un recipiente, añade los aros de calabacín junto con aceite de oliva, pan rallado y maicena. Remueve para que quede bien el rebozado. Cocina en la airfryer durante 10 minutos a 180ºC o 15 minutos a 180ºC en el horno. Mientras, con el calabacín sobrante, saltéalo y después tritura junto con yogur y soja para crear una salsa.