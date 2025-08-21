Películas para ver este fin de semana: 'El regreso de Ulises', 'Agárralo como puedas', 'Sin cobertura' y 'Shadow Force'

El regreso de Ulises, con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, es el principal estreno de la semana y la película que recomienda nuestro crítico, Andrés Arconada. La cartelera también recibe estos días otras novedades, como las comedias Agárralo como puedas y Sin cobertura, o la cinta de acción Shadow Force.
'Agárralo como puedas', la secuela del humor absurdo
Comedia. Dirección: Akiva Schaffer. Int.: Liam Neeson, Pamela Anderson. Esta secuela de la mítica comedia policial protagonizada por Leslie Nielsen en los años 80 y 90 revive el humor absurdo de entonces con un giro generacional: el protagonista ahora es Frank Drebin Jr., hijo del icónico teniente, interpretado por Liam Neeson. A su lado está Pamela Anderson como coprotagonista de la cinta.
'Sin cobertura', un viaje a la Edad Media en familia
Comedia. Dirección: Mar Olid. Int.: Alexandra Jiménez, Ernesto Sevilla. Rita está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. Una pitonisa le concede un deseo: que desaparezcan los teléfonos. El cambio, sin embargo, va más allá y, sin esperarlo, viajan en el tiempo y llegan hasta la Edad Media. La familia tendrá que usar su ingenio para buscar la forma de volver al presente.
'Shadow Force', cómo escapar de tu propio pasado
Acción. Dirección: Joe Carnahan. Int.: Omar Sy, Kerry Washington, Mark Strong, Da'Vine Joy Randolph. Kyrah e Isaac formaron parte de una unidad secreta entrenada para operar en la sombra y eliminar amenazas sin dejar rastro. Pero cuando su relación personal viola las reglas de la organización, ambos se convierten en objetivos. Fugitivos y con su hijo como prioridad, deben huir de sus antiguos compañeros y de su propio pasado.