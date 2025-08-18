El truco italiano para congelar tomates cherry y que queden perfectos para cualquier uso: se conservan mejor

A la hora de cocinar hay que tener en cuenta que productos están de temporada, así se consigue ahorrar un poco más en la cesta de la compra y se hace uso de frutas y verduras de mayor calidad. En el caso de los tomates, aunque se disponga de ellos prácticamente todo el año, la cosa no es diferente.

La temporada de los tomates, de sus principales variedades, se encuentra entre julio y septiembre. Durante estos meses suele haber un excedente y las recetas como el gazpacho, el salmorejo u otras salsas se ponen de moda.

Conservarlos mejor

Los tomates cherry en esta época están de moda para todo: ensaladas, salsas para pasta... Pero ¿qué pasa si se han comprado demasiados y no se pueden consumir tan rápido? ¿Cuál es la mejor manera de conservarlos?

Se trata de un método muy usado en la cocina italiana que es rápido, fácil y muy práctico. Lo único que hay que hacer es congelarlos para conservar su sabor y poder recurrir a ellos más adelante.

Unos pasos importantes

Sean de la variedad que sean lo fundamental es retirar tallos y lavarlos muy bien, varias veces si es necesario. Déjalos sobre un trapo de cocina y que se sequen al aire durante toda la noche. Transcurrido ese tiempo se pondrán en una bandeja separados un poco entre sí (no los amontones unos encima de otros) y deja que se congelen durante 4 horas. esto evitará que se peguen.

Es el momento de pasarlos a una bolsa para congelar tratando de eliminar la mayor cantidad de aire posible, pero sin sobrecargar el congelador.

El resultado

Una vez así tienes unos tomates perfectos para usar directamente congelados. Viértelos sobre la sartén o en la olla directamente para cocinarlos.

Recuerda que en el caso de los cherry se pueden congelar hasta 8 meses para que no pierdan su sabor ni sus propiedades, pero una vez descongelados se deben comer en un plazo de 24 horas y nunca volver a congelar.

Es cierto que cambia ligeramente el sabor, ya que la pulpa se ablanda debido a los cristales de hielo. Sin embargo, son excelentes para hacer salsas o incluso sopas, aunque no tanto para ensaladas.