No tires el líquido de las conservas sin antes saber esto: la respuesta de los expertos en nutrición

A nadie le sorprende que las latas de conserva sean capaces de sacarnos de algún que otro apuro, ya que son fáciles de incluir en cualquier receta, están ricas y se consolidan como una solución rápida para cualquier momento. Todo ventajas. Ahora bien, ¿qué se debe hacer con el líquido que encontramos en ellas? ¿Hay que tirarlo? ¿Se puede aprovechar? Los expertos tienen la respuesta.

¿Se puede tomar o hay que tirarlo?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, aunque se pueda pensar lo contrario, no tiene por qué ser algo malo para la salud. Así lo explica Pablo Martínez, presidente del Colegio Oficial de Dietistas de Cantabria, al recordad que este líquido suele estar formado por jarabes, aceites, agua con sal o limón, y que en todos los controles a los que se someten los alimentos, también se incluye este líquido.

Ahora bien, también se debe tener en cuenta la calidad de las latas de conserva, porque en aquellas que es más baja, sí que podría llegar a ser dañino.

| Fuente: Istock

¿Cuáles tirar y cuáles sí conservar?

Si hablamos del aceite que incluyen las conservas como el atún, Carmen Escalada, nutricionista, confirma que no es nocivo y que se puede añadir a nuestras ensaladas, por ejemplo si es de oliva. Mientras, el líquido que encontramos en las legumbres, como las lentejas o los garbanzos, es uno de los que más controversia crea, ya que hay quienes afirman que se deben lavar a conciencia, y otros que no es necesario. Según los expertos, habría que analizar uno por uno, pero por ejemplo, en el caso de los garbanzos, este solo lleva almidón, por lo que no es malo para la salud.

Por último, no sucede exactamente igual de la misma forma con el agua que encontramos en el bote de los espárragos. Y es que, aunque por lo general se trata de agua con abundante sal, no tiene ningún beneficio para la salud, por lo que es mejor deshacerse de él.