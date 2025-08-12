Cómo preparar galletas de granola con solo 5 ingredientes y en pocos minutos

Disfrutar de un bocado dulce no tiene por qué ser un pecado, estas galletas de granola son el claro ejemplo de ello. Si algo bueno tiene el mundo de la gastronomía es que es posible experimentar y crear combinaciones nuevas para chuparse los dedos. Dentro de la repostería, es imposible que no se nos vayan los ojos a esas tartas y dulces, sobre todo los más golosos, pero también existen opciones saludables con las que disfrutar de un trocito de chocolate sin saltarse la dieta.

Un dulce saludable y delicioso

Ya sea para desayunar, merendar o llevar a la oficina, estas galletas de granola son el tentempié perfecto. Con el toque crujiente que le aportan los frutos secos y ese dulzor característico del chocolate, es realmente complicado resistirse a ellas.

Ahora bien, lo que no es para nada así es su preparación, ya que es posible tenerlas listas en un par de minutos y con ingredientes que ya tienes por casa. Si has descubierto recientemente que un plátano se ha puesto demasiado maduro, no lo tires, ya que es la oportunidad perfecta para prepararlas.

Después de macharlo, podrás añadir avena y tus complementos favoritos, ya que sea fruta, frutos secos o trocitos de chocolate.

Receta galletas de granola

Ingredientes:

1 plátano

1 cucharada de crema de cacahuete

1 cucharada de miel

45 gr de copos de avena

95 gr de mix de frutos secos o fruta deshidratada

Chips de chocolate negro

El paso a paso:

En un bol, machaca un plátano hasta obtener una textura homogénea y con los menos grumos posibles. Incorpora la crema de cacahuete y la miel y vuelve a integrar todo bien. Después, añade los copos de avena, los frutos secos y las chispitas de chocolate y remueve. Dale forma a las galletas. Cocina en la airfryer durante 9 minutos a 180ªC o 12 minutos a 190ªC en el horno.