Lasaña sin gluten alta en proteínas: una receta sencilla, con pocos ingredientes e ideal para el verano

Una de las grandes ventajas que nos ofrece el mundo de la gastronomía es su versatilidad, característica por la que precisamente podemos adaptar las recetas más convencionales y crear nuevas versiones que se adapten a nuestras necesidades. De esta forma, no es necesario renunciar a los sabores de la cocina tradicional, sino que hay que saber cómo adaptar los ingredientes para obtener el resultado esperado.

Esta nueva versión de lasaña es el ejemplo perfecto, ya que se caracteriza por ser un plato apto para celíacos, ya que no contiene nada de gluten, y también es ideal para todas aquellas personas que siguen una dieta alta en proteínas.

Fácil de preparar y deliciosa

Pese a las mil combinaciones que podemos crear y experimentar en la cocina, tenemos que reconocer que no siempre nos apetece jugar a ser grandes chef y que en ocasiones procuramos pasar el menor tiempo posible en esta estancia de la casa.

No obstante, aunque estemos hablando de una nueva versión de lasaña, esta recrea muy bien los sabores, pero no conlleva tanto tiempo de elaboración. Así nos lo enseña Carmen de @tasty_iri en una de sus últimas publicaciones.

Lasaña de huevo, pollo y queso

Ingredientes:

4 huevos

Tomate frito sin azúcar

Pollo desmenuzado

Queso rallado

El paso a paso

En una sartén antiadherente, bate los huevos y cocina para formar lo que serían las placas de la lasaña. Después, en un recipiente apto para horno/airfryer, coloca una base de tomate frito y ve intercalando con el huevo, queso rallado y el pollo desmenuzado. Cocina en la airfryer durante 10 minutos a 180ªC o en el horno a 200ºC.