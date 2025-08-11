El gazpacho perfecto de Martín Berasategui: una receta refrescante, fácil de preparar y con su toque personal

Con estos días tan calurosos que estamos viviendo, hay pocas cosas más apetecibles que un buen gazpacho fresquito. Y es que, aunque se la asocie a Andalucía, se trata de una receta que ha dado la vuelta al país. Uno de sus puntos fuertes es que todos sus ingredientes son naturales y saludables, por lo que no habría ningún problema en tomarlo todos los días.

Refrescante e ideal para el verano

Además, aunque podemos encontrar numerosas versiones en el supermercado, prepararlo en casa es muy sencillo, ya que tan solo necesitarás reunir unos cuantos ingredientes, que seguro que ya están por tu cocina, y emplear un par de minutos.

El reconocido chef donostiarra, Martín Berasategui, tampoco conoce las fronteras en términos de cocina, por lo que no ha dudado en compartir, de la mano de BEKO, su versión del gazpacho. Frente a la receta más clásica, esta se caracteriza por la cremosidad extra que le aporta el aguacate, junto con el sabor adicional del caldo de verduras.

Para prepararlo no hace falta ser un gran chef, únicamente hay que añadir los ingredientes a un vaso con batidor y mezclar hasta conseguir la textura adecuada. El toque final se lo aporta la ramita de eneldo o menta que se puede colocar en lo alto. Y ya solo queda disfrutar, e intentar no acabártelo en menos de un día.

Receta del gazpacho de Martín Berasategui

Ingredientes:

2 pepinos grandes, pelados y picados

1 aguacate maduro, sin hueso y pelado

1 diente de ajo pequeño, picado

1 taza de caldo de verduras

2 cucharadas de jugo de lima

Sal y pimienta al gusto

Eneldo fresco o menta para decorar

El paso a paso:

Coloca todos los ingredientes en una licuadora y tritura hasta obtener una mezcla cremosa. Ajusta con sal y pimienta. Refrigera al menos una hora antes de servir. Sirve bien frío y decora con eneldo o menta.