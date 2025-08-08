Cómo preparar las tortitas más esponjosas en pocos minutos y con ingredientes que tienes en casa

Las tortitas son, sin duda alguna, uno de los desayunos favoritos de los amantes del dulce. Esponjosas y deliciosas, combinan a la perfección con una infinidad de complementos, desde nata, chocolate, miel, caramelo y hasta trocitos de fruta, para una versión menos empalagosa. Seguro que en más de una ocasión has visto en alguna película americana esa torre gigantesca de lo más apetecible o has disfrutado de una merienda o desayuno parecido en alguna cadena de restaurantes.

Deliciosas y listas en pocos minutos

Prepararlas en casa y conseguir que se parezcan a esas es más fácil de lo que parece. Así lo ha compartido una usuaria de TikTok a través de su perfil, con la que ella misma denomina "la receta definitiva". Quedan gorditas, esponjosas y con ese toque de vainilla tan característico. Y ella lo tiene claro: "Después de hacer esta receta, no vas a querer probar otra".

Lo mejor es que se preparar sin ningún esfuerzo en casa en apenas unos minutos y con ingredientes muy sencillos, por lo que lo más seguro es que ya los tengas todos en casa. Eso sí, asegúrate de tener una buena sartén antiadherente para que no queden pegadas.

Además de eso, explica que el truco está en dejarlas haciéndose con la tapa puesta. El indicador de que debemos darle la vuelta serán las pequeñas burbujas que aparecen en la superficie, así que sí, en pocos minutos están listas.

Receta de tortitas esponjosas

Ingredientes:

1 huevo

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de aceite de girasol

3/4 de taza de leche

1 pizca de sal

130 gr de harina

Media cucharada de levadura

Unas gotitas de esencia de vainilla

El paso a paso:

En un vaso o recipiente grande, añade los ingredientes que se encuentran en la lista anterior en ese orden y con la ayuda de una batidora remueve hasta que no quede ningún grumo. Este paso es importante, ya que dependerá de lo esponjosas que queden o no. Coloca una sartén en la vitrocerámica a fuego medio y engrasa. Echa a ojo la mezcla, según lo grandes que quieras las tortitas. Tapa y en el momento que aparezcan burbujas en la superficie, da la vuelta. Deja cocinar otro par de minutos por la esa cara. Añade los topping que prefieras y disfruta.