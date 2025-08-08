Este pollo frito saludable se hace en menos de 10 minutos y el resultado es espectacular: muy crujiente y sin aceites

Delicioso, crujiente y sabroso, no hay duda de que el pollo frito es una de esas recetas indiscutibles que no pueden faltar en nuestra cocina. Sea cual sea la dieta que estemos siguiendo, es importante deshacernos de los prejuicios y de las malas ideas preconcebidas porque no, el pollo frito no tiene por qué no ser saludable, únicamente hay que tener en cuenta los ingredientes que utilizamos para prepararlo.

La versión saludable y sin aceite del pollo frito

Esto lo explica a la perfección Mariale Briceño, cocinera y creadora de contenido gastronómico, en uno de sus últimos vídeos en su perfil de TikTok. "Este pollo frito se hace en menos de diez minutos y en la freidora de aire", comenta al inicio de la publicación.

No hace falta decir que para hablar de un buen pollo frito, una de las partes más importantes de la preparación es el rebozado. Para que sea una versión más saludable, Mariale se decanta por harina de maíz, copos de maíz triturados y huevo. Además de ser también apto para celíacos, todos estos ingredientes, especialmente los copos de maíz, le otorgan ese toque crujiente que tanto gusta.

Para cocinarlos, la creadora de contenido se decanta por la freidora de aire, aunque también podría prepararse sin problema en el horno. Sin añadir ni una gota de aceite, el resultado es un pollo "frito" crujiente y jugoso por dentro.

Cómo preparar pollo saludable

Ingredientes:

Solomillo de pollo

Copos de maíz triturado

Harina de maíz

Huevo

1/4 de salsa de soja

2 cucharadas de miel cruda

1 diente de ajo rallado

1 cucharada de vinagre de arroz

El paso a paso:

En primer lugar, reboza el solomillo de pollo en harina, pásalo por huevo y después por los copos de maíz triturados. Cocina en la freidora de aire o en el horno durante 10 minutos a 200ºC. Mientras, prepara la salsa. Para ello, en una sartén, añade salsa de soja y miel y cocina durante un par de minutos. Cuando el pollo esté listo, añádelo a la sartén para que absorba todos los sabores. Sirve y disfruta.