Ponemos sobre la mesa tres sugerentes planes para que no os entre el bajón si aún os quedan días en Madrid

Hoy es primero de agosto y, sin embargo, aún os quedan días o, a lo peor semanas para cogeros las vacaciones o puede que ya os las hayáis comido durante el mes de julio. Si es así, son varios los planazos que podéis degustar en la capital. Dadlo por sentado. Tomad nota e id reservando vuestra mesa, porque uno de ellos es reservar mesa en Azotea Cibeles, ya que durante este verano celebra el concepto Noches en Vela(s). Se trata de un precioso ciclo de veladas estivales en las que la música en vivo y la buena mesa se unen en un entorno mágico iluminado por la luz de cientos de velas. Ya sabéis que desde este roof top capitalino tan de moda es posible tocar el cielo con vistas al Paseo de la Castellana con el emblemático Palacio de Correos como telón de fondo. La cita tiene lugar el día 7 a las nueve y media de la noche y el 21, a las nueve.

Este plan, diseñado por Azotea Grupo, incluye un concierto en directo en un ambiente súper acogedor y contará con artistas que versionarán piezas conocidas y seleccionadas para acompañar la propuesta gastronómica diseñada por el cocinero Manuel Berganza. Comienza con el cóctel de bienvenida The Other Hugo, elaborado con cerveza Heineken licor de flor de saúco y espuma ligera de menta & limón de Siracusa, trago que antecede a una selección de entrantes para compartir, que incluye una tosta de ensaladilla, anguila y encurtidos, el brioche de sobrasada, limón curado y miel y la ensalada de tomate con zanahoria moruna. Como plato fuerte, la corvina de Cádiz acompañada de coliflor en salsa tostada de mantequilla y, de postre, la torrija con leche ahumada con helado de violetas.(precio: 55 euros y las reservas pueden realizarse a través de la web de Azotea Cibeles: azoteacibeles.azoteagrupo.com).

Otra de nuestras recomendaciones es conocer el bistró georgiano Nunuka y despreocuparte por no conseguir mesa. Durante este mes, podréis probar esos sabores que trasladan a su infancia a su fundadora Nino Kiltava. La protagonista del verano es la limonada Katsvi, una bebida natural y saludable elaborada a partir de espino amarillo, conocido en georgiano como katsvi. Esta pequeña fruta silvestre, de sabor ácido e intenso, es muy apreciada en Georgia por sus propiedades revitalizantes. Además, es rica en vitamina C, antioxidantes y omegas: "Esta limonada no es sólo refrescante, es un homenaje a nuestra infancia, a las recetas tradicionales y a los veranos en casa y en familia", explica Nino Kiltava.

En cuanto a las recetas, con el sello del chef David Narimanashvili, nos entusiasmó el chaqapuli, un guiso típico georgiano, que se prepara tradicionalmente con carne y ciruelas verdes y una versión veraniega del clásico plato de mejillones al vapor en salsa de ciruelas verdes y estragón. Otra de las novedades estivales es el Ojakhuri, que significa "de la familia" en georgiano, y es uno de los platos más representativos de la cocina casera del país. Aquí, esta receta se reinterpreta con pluma ibérica asada, patatas baby guisadas en salsa de tomate clarificada, praliné de nueces y tomates cherry escabechados. Por último, muy interesante resulta el "gebjalia", un plato típico de la región de Samegrelo, que combina queso fresco relleno de ricotta y adjika verde, una intensa y aromática salsa picante de hierbas, servido con una delicada salsa de yogur, que aporta frescura y equilibrio al conjunto.

Por último, tened en el radar CoolRooms Palacio de Atocha ese día que os apetezca pasarlo en la piscina, ya que dispone de pases muy sugerentes. Situado en pleno corazón del barrio de Las Letras de Madrid, exactamente en un magnífico edificio de 1852 rehabilitado con mimo, abre sus puertas al público con pases limitados, que dan acceso a la piscina entre las doce del mediodía y las siete de la tarde. Puedes elegir entre un «brunch» con botella de champagne (una persona 150 euros; dos, 250) o un almuerzo con champagne y cóctel (una persona 180 euros; dos, 290).