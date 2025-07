Sushi, pizzas napolitanas, steak tartar… Os desvelamos cinco planazos para comeros la semana. ¿Nos vemos en el Bernabéu?

Madridistas, ahí va una sabrosa noticia: KO by 99 Sushi Bar, el nuevo concepto de Grupo Bambú, creador de la marca 99 Sushi Bar, acaba de inaugurar su terraza en el Bernabéu. En concreto, en el décimo piso. Es decir, en el espacio de mayor altura con un aforo de 20 comensales distribuidos en mesas bajas hambrientas de unas imbatibles vistas al campo. Lo es también la propuesta gastronómica ideada por el chef Noam González, autor de elaboraciones como el okonomiyaki de toro con trufa, las gyozas de jabalí y el carpaccio de quisquilla, todas perfectas para compartir durante un picoteo ligero. Entre la selección de sushi, imprescindible es el 99 Jewel, con toro y caviar, y, como plato que ha descansado en la robata, escogimos la lubina con miso. Ojo, de una y media a cuatro y de ocho y media a doce de la noche merece la pena echar un vistazo a la carta de "finger food" con un ko katsu sando de wagyu A8 de locura. Una de las novedades es su excelente selección de Signatures Cocktails. Entre los más demandados, el Yakuza, con pisco acholado infusionado en vainilla, yuzu, sirope frambuesas y clara de huevo. Mónica Fernández, directora general del grupo y una de las sumilleres más reconocidas del país, ha confeccionado una amplísima selección de vinos, licores y bebidas espirituosas. Sobresale su fuerte apuesta por el mejor whisky y la alianza con The House of Suntory, con lo mejor de la que es la destilería más antigua y famosa de Japón. Por ello, no faltan los whiskies Yamazaki o los de la línea Hakushu.

KO by 99 Sushi Bar, el nuevo concepto de Grupo Bambú, creador de la marca 99 Sushi Bar, acaba de inaugurar su terraza en el Bernabéu

Y, para que el verano capitalino no se nos haga duro, las visitas a Grosso Napoletano han de ser frecuentes. Se trata de la mejor cadena de pizza artesanal del mundo y recientemente ha sido reconocida con el Premios Hot Concepts 2025 por su trayectoria empresarial. Merece la pena decantarse por el menú "O Sole Mio", formado por la auténtica pizza napolitana para armonizar con un Aperol Sprit a un precio de 14,90?euros por persona. Ojo, nos entusiasmó la gran vencedora de la quinta edición de la Pizzaioli Championship, La Txisto-rrica, la obra maestra efímera del pizzaiolo Pasquale Cirella, quien hace homenaje a la tradición navarra y estará disponible hasta el día 25. En nuestra última visita, en una noche de calor terrible, no nos resistimos a un helado en cuanto supimos que era de Badiani, una histórica fábrica artesanal de Barcelona. Probamos el de limón, pero destacan el de chocolate, avellana, stracciatella y este verano se une el sabor Nutella.

La Txisto-rrica, obra maestra efímera del pizzaiolo Pasquale Cirella

Nos gusta El Buen, mucho, tanto por sus elaboraciones honestas y sencillas como por su calidad-precio, por el ambientazo y el buen rollo de los camareros. El espacio se encuentra en la calle Hermanos Bécquer y también acaba de incorporar una terraza al proyecto. Cuenta con dos espacios diferenciados, una zona de mesas bajas con sombrillas, donde no es necesario reservar, y otra de salón al aire libre, acondicionada, donde sí se aceptan. ¿Qué pedir? La gilda, el steak tartar, la ensaladilla y las croquetas de jamón ibérico. Nos gustó mucho la empanadilla de pollo en escabeche, para repetir, sin duda, y el saam de pork belly con la salsa barbacoa. Volveremos en breve para degustar el mollete de rabo de toro, los huevos rotos con atún rojo y el tomahawk de cerdo con chimichurri casero. De postre, el milhojas de dulce de leche y fresas en escabeche.

Ojo, por supuesto hay quienes no son carne de terrazas y sí de taberna. Castiza donde las haya es Los Gatos, fundada en el barrio de Las Letras en 1987. Todo comenzó de manera humilde cuando Miguel, un hostelero de la Costa del Sol, decidió transformar una antigua mercería en una pequeña cervecería, un espacio emblemático capitalino, que hoy en día regentan Lola Creagh y su hijo Juan López. Ha sido y es punto de encuentro de todo tipo de gentío, famosos o no, y hasta se han dejado caer los Rolling Stones para probar los salazones, chacinas y ahumados. A veces, lo más simple vale oro.

Festival del dim sum

Por último, si os enloquecen los dim sum como a nosotros, Madrid acoge el tercer festival, que rinde homenaje a este bocado cantonés para armonizar con la cerveza Tsingtao, del obrador Sankou Asian Food. Participan once restaurantes, entre ellos, La Burbujería, Sisapo, El Buda Feliz 1974, Kököchin, Le Chinois, Genko, Lu cocina contemporánea, Dim Sum Market, Baoyilong y Hangy BBQ y Kzen. El precio de los menús parte de los 22,50 euros.

Kököchin. Festival del Dim Sum.