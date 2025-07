Anna Ortiz, cocinera: "Si no tienes tiempo de preparar la comida, te traigo tres marinados para guardar en el congelador"

El mundo de la gastronomía es extenso, tanto que hay quienes adoran pasar largas horas en la cocina experimentando y probando nuevas recetas. No obstante, esta no es la realidad de la gran mayoría, pues la rutina y el trabajo nos acaba dejando poco tiempo para cocinar. Ahora bien, que esto sea así no quiere decir que haya que renunciar a platos deliciosos y saludables.

El truco para tener la comida lista en menos de 10 minutos

Saber economizar el tiempo y los recursos de los que disponemos es una máxima que deberíamos aplicar a varios aspectos de nuestra vida. En la cocina se traduce por diferentes trucos y métodos que nos hacen más livianos el día a día y con el que poder disfrutar de platos deliciosos en poco tiempo. Para @annappleday, creadora de contenido gastronómico, esto es clave.

Por ejemplo, uno de los alimentos más recurrentes en este tipo de ocasiones es el pollo, ya que se prepara en pocos minutos y sin esfuerzo. No obstante, precisamente que sea la primera opción en la gran mayoría de ocasiones, hace que caer en la monotonía sea más fácil. Ante esta situación, la creadora de contenido ha compartido tres marinados sencillos y deliciosos que puedes preparar en poco tiempo y que te salvan en más de una ocasión.

El método es sencillo. Tan solo debes cortar el pollo en pequeños daditos y añadir el marinado que se prefiera. Lo podrás tener listo en el congelador para cualquier momento y cocinar en la sartén en menos de 10 minutos. ¿El resultado? Un plato de comida delicioso y sin esfuerzo.

Cómo preparar los marinados

Marinado de pesto

Albahaca

Parmesano

Aceite de oliva

Un chorrito de zumo de limón

Ajo en polvo

Sal

Miel y mostaza

Yogur natural

Mostaza

Miel

Ajo en polvo

Cebolla

Sal y pimienta

A la naranja

Zumo de naranja

Salsa de soja

Ajo

Jengibre