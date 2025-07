Una sumiller catalana revela cuáles son los vinos de supermercado que sí merecen la pena: ninguno supera los 13 euros

Elegir un buen vino podría decirse que no es una tarea sencilla, sobre todo si nos consideramos novatos en este sector. Instintivamente, uno de los pensamientos erróneos para más extendidos es creer que el precio es un claro indicativo de calidad, cuando no tiene nada que ver. Disfrutar de una buena botella de vino, ya sea tinto, blanco o rosado, no es ningún lujo, ni mucho menos, sino una experiencia.

Así pues, encontrar propuestas interesantes en el pasillo del supermercado es posible, tan solo hay que agudizar la vista y guiarnos mejor por otros aspectos, como sus notas, la uva o la edad del vino. Esto es algo que predica Marta Clot, una sumiller catalana que se dedica en redes sociales, @lamartaclot (en castellano) y @ladelsvins (en catalán), a acercar a los más jóvenes al mundo de la enología.

Una selección de 12 vinos económicos y de calidad

En esta ocasión, la catalana ha compartido su selecta y económica selección de vinos de supermercado. Y además de ser bastante variada, con propuestas de tintos y blancos, muchos de ellos tienen Denominación de Origen, por lo que estos 12 vinos son ideales tanto para regalar o disfrutar uno mismo en casa.

Del supermercado Carrefour, Marta le echa el ojo a tres vinos. El primero que recomienda es el José Pariente Sauvignon Blanc, un D.O Rueda con un toque elegante, fresco y limpio. Una de las propuestas más selectas de la casa vallisoletana y cuyo precio está fijado en 12,29 €. En cuanto a vinos tintos se refiere, recomienda Laya con un precio de 6,65 € la botella y Pomas Crianza, un Rioja que alcanza los 8,95 €.

En el supermercado Día, la sumiller se decanta por dos blancos. El primero es el Blanc Pescador, elaborado en 1967 y considerado el primer vino blanco de aguja en España. ¿Lo mejor? Su precio económico, tan solo cuesta 3,95 €. Otra de las opciones que recomienda la catalana es el vino Habla de Ti. Esta vez, seco y elaborado con sauvignon blanc en Cáceres. Tiene un precio de 11,50€ la botella.

| Fuente: Istock

Del supermercado alemán, Lidl, únicamente comenta el nombre de Tabagonia, un vino albariño de D.O Rías Baixas muy interesante y que únicamente cuesta 6,99 €. Para los amantes del vino blanco, uno de los supermercados más atractivos es el Alcampo, de donde recomienda tres opciones de lo más interesantes. El primero es Mara, con un precio de 9,45 €, se trata de un godello D.O Monterrei. El siguiente vino que menciona es Viña Esmeralda por 7,59 € y Cuatro Rayas, un Rueda que combina a la perfección con pescado y solo cuesta 4,99 €.

Por último, en el Ahorramas, Marta Clot también incluye otras tres propuestas. En esta ocasión menciona un Marqués de Cáceres Crianza, cuyo precio se sitúa en 7,90€, un fino de Jerez de la Frontera, el Tío Pepe por 7,59, y un clásico como es Finca Recalso que roza los diez euros.