'Outlander: Sangre de mi sangre': un viaje emocional a los orígenes de una historia de amor épica

El universo Outlander continúa con una precuela que llega este fin de semana a Movistar Plus+. Se trata de Outlander: Sangre de mi sangre, una serie que se centra en los orígenes de dos de los personajes más emblemáticos de la producción original: Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe). A través de un relato que se desdobla en dos líneas temporales, la nueva ficción se desarrolla, por un lado, en la Escocia del siglo XVIII, donde se sigue la historia de Ellen MacKenzie (Harriet Slater) y Brian Fraser (Jamie Roy), los padres de Jamie. Por otro, en plena Primera Guerra Mundial, los espectadores conocerán a Julia Moriston (Hermione Corfield) y Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), progenitores de Claire. Su convulsa travesía de amor y deber, además de los conflictos personales que sufrieron, dio forma a las generaciones que vinieron después.

La serie busca capturar la esencia emocional de los protagonistas mientras explora su legado familiar, mezclando drama histórico, romance y esa intensidad emocional en tiempos revueltos que es marca de la casa. Outlander: sangre de mi sangre traslada a los espectadores a los campos de batalla devastados por el conflicto bélico y a las extensas Tierras Altas de la Escocia para descubrir nuevas historias de amor llenas de lealtad, pasión y deseo, al mismo tiempo que las jóvenes parejas protagonistas desafían a las fuerzas que intentan separarlas.

El objetivo de Outlander: Sangre de mi sangre es convencer a los parroquianos de la serie original a través de una dosis de nostalgia bien administrada. Pero la serie no se puede quedar ahí, ni apoyarse demasiado en el recurso fácil del peso del legado que ya conocemos, sino que debe aspirar a funcionar como serie independiente al margen de la obra mayor, que ya es un éxito.

Outlander: Sangre de mi sangre llega a la plataforma de streaming hoy, horas después de su lanzamiento en EEUU. Lo hace con el primer capítulo de una temporada de diez entregas que irán llegando semanalmente, hasta estar completa el 11 de octubre. Esta precuela ya está renovada y prepara su segunda temporada. "Estamos emocionados al poder continuar estas historias de amor épicas. Así como el público se enamoró de Jamie y Claire, esperamos que los espectadores lo hagan también de estas nuevas parejas cuando las conozcan este verano", explica Matthew B. Roberts, showrunner y productor.

