Convertir el verano en una serie: diez grandes títulos para darte un gran maratón en vacaciones

Disfrutar de un resort de lujo como en The White Lotus, visitar en su rancho a Harrison Ford y Helen Mirren, gozar de la vida y reírte de la muerte con Verónica Echegui… la televisión está llena de grandes historias que te alegran la vida y te salvan el verano. La pausa del reloj y la tranquilidad de las vacaciones permiten degustarlas con el tiempo que merecen.

The White Lotus

Es una de las series más aclamadas de los últimos años y tiene enamorados a millones de espectadores alrededor del mundo, hipnotizados todos por la atmósfera intrigante y tensa que Mike White, su creador, otorga a las vacaciones de un grupo de turistas que se alojan en un exquisito hotel de lujo donde cualquiera quisiera estar en estos momentos. Esos días de descanso siempre terminan manchados de sangre por uno o varios asesinatos, pero tan importante es descubrir quién muere, como gozar con el retrato satírico de esos personajes adinerados que son víctimas de su propia posición de poder y ambición desmedida. Pura adicción, porque no hay nada mejor que un nuevo rico para escarbar en la miseria humana. La serie está ambientada en tres paradisiacos resorts de lujo: Hawái en la primera temporada, Sicilia en la segunda y Tailandia en la tercera, emitida hace solo unos meses. La cuarta tardará en llegar, por lo que es el momento perfecto para maratonearla en modo voyeur, porque ese es el rol que adopta el espectador que goza viendo cómo se desmoronan las vidas de quienes creían tenerlo todo bien amarrado.

Dónde verla: Max

Temporadas: 3 (21 episodios)

Vídeo YouTube

1923

Tener a Harrison Ford y Helen Mirren como protagonistas debería ser motivo suficiente para ver una serie. Estas dos leyendas de la interpretación encabezan el reparto de una historia que es la precuela de Yellowstone, otra joya -cinco temporadas con Kevin Costner al frente- que tiene a medio mundo atrapado en el universo del western. El responsable de revitalizar este género es Taylor Sheridan, el guionista que ha construido todo un imperio en un rancho de Montana alrededor de la familia Dutton. Quien se enganche a toda esta saga, también puede ver en la misma plataforma 1883, una miniserie que es el origen de todo el entramado.

Dónde verla: SkyShowtime

Temporadas: 2 (16 episodios)

Vídeo YouTube

The Pitt

Una serie adictiva que atrapa al espectador desde el primer capítulo y no lo suelta hasta el último. En total, quince horas de televisión que son las mismas que dura el turno de urgencias en el Pittsburgh Trauma Medical Hospital. El jefe médico es el Dr. Robby, un personaje interpretado por Noah Wyle, al que muchos recordarán por Urgencias (Dr. John Carter). Aquella fue una serie mítica de este género que ahora vive una agradable sacudida con esta ficción que te salva la vida cuando no sabes qué ver. Todo va muy rápido enThe Pitt, que está narrada de forma muy realista, pero con un tono muy llevadero porque, ante todo, es entretenida. Hay drama y situaciones críticas, pero apenas hay tiempo para digerirlo porque, como les pasa a los médicos de guardia, después de un paciente llega otro al que hay que atender como si fuera el primero. Este título se estrenó a principios de año con un perfil bajo, pero se ha convertido en una de las revelaciones más satisfactorias de la temporada.

Dónde verla: Max

Temporadas: 1 (15 episodios)

Vídeo YouTube

Celeste

Celeste es una gran estrella de la música latina, cuyos problemas con Hacienda recuerdan mucho a Shakira... Pero la protagonista de la serie es, en realidad, Sara Santano, la implacable inspectora de la Agencia Tributaria que interpreta Carmen Machi, tan solvente como siempre gracias a ese tono serio que adereza en casi todas sus interpretaciones con un inconfundible ramalazo cómico. También lo hace aquí. Sara, mujer gris con un trasfondo cómico, ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos y recibe su encargo más importante el día que pretende jubilarse. Debe demostrar que la cantante pasó en España 184 días, la mitad del año más uno, y acreditar que tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen 20 millones de euros para las arcas públicas. Los espectadores que vean Celeste -episodios rápidos de 30 minutos- tendrán tiempo suficiente para disfrutar, también en Movistar Plus+, de Querer o Los años nuevos, otras dos grandes series que ha estrenado la plataforma esta temporada.

Dónde verla: Movistar Plus+

Temporadas: 1 (6 episodios)

Vídeo YouTube

A muerte

Verónica Echegui es Marta, una mujer descarada e imprevisible que se bebe la vida a tragos largos. Joan Amargós interpreta a Raúl, un muchacho que sobrevive con el freno de mano echado. Sus vidas se cruzan cuando peor les viene: ella acaba de descubrir que está embarazada y a él le han diagnosticado un cáncer. Poco a poco se van enamorando sin pretenderlo, lo mejor para que estas cosas salgan bien, mientras se ocultan mutuamente las dos sorpresas que les ha jugado el destino. Son polos opuestos, pero se dan cuenta de que se han encontrado para salvarse la vida el uno al otro. A muerte es una comedia romántica fresca, divertida y muy tierna. Dirigida por Dani de la Orden (Casa en llamas, Netflix), es un espejo de las relaciones sociales y de la cotidianeidad surrealista, pero también es un retrato de la especie humana cuando resulta patética.

Dónde verla: Atresplayer y Apple TV+

Temporadas: 1 (7 episodios)

Vídeo YouTube

The Morning Show

Subirse al barco de una serie que lleva varias temporadas en emisión puede provocar desgana, pero en verano hay tiempo suficiente para ponerse al día con títulos que merecen mucho la pena. Es el caso de The Morning Show, una serie infravalorada pero que se está ganando el puesto año a año. Las protagonistas son Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, las presentadoras del programa matinal más visto de la televisión de EEUU. Luchas de poder, conflictos laborales, egos, envidia... y hasta batallas empresariales que recuerdan a los mejores momentos de Succession. La cuarta temporada se estrena a la vuelta de las vacaciones, el 17 de septiembre, y contará con dos incorporaciones de renombre: Marion Cotillard y Jeremy Irons.

Dónde verla: Apple TV+

Temporadas: 3 (30 episodios)

Vídeo YouTube

Adolescencia

Es la serie del año, la que más conversación ha generado y la que más impacto ha causado esta temporada. Adolescencia es la historia de una familia normal que salta por los aires cuando el hijo, un adolescente de 13 años aparentemente inofensivo, es acusado de matar a una compañera de clase. El golpe que los padres reciben cuando la policía irrumpe en casa para detener al chaval es tan fuerte como el que se lleva el espectador. Cada uno de los cuatro capítulos están grabados como un plano secuencia que el público recibe como cuatro bofetones de realidad. Es un drama personal, familiar y social en el que se mezclan los traumas individuales, las frustraciones domésticas, las relaciones tóxicas entre padres e hijos, el machismo y un problema al que nadie pone solución: el bullying.

Dónde verla: Netflix

Temporadas: 1 (4 episodios)

Vídeo YouTube

The Studio

Mordaz, ácida, satírica... The Studio es una parodia de las tripas de la industria del cine en un momento en el que Hollywood intenta que el cine tradicional sobreviva ante la irrupción de las plataformas de streaming. El protagonista es Seth Rogen, que interpreta a Matt Remick, el recién nombrado jefe de Continental Studios. La serie, imprescindible para los amantes del séptimo arte, es un desternillante recorrido por las dificultades que el nuevo capo de la compañía tiene que esquivar a la hora de hacer grandes películas, casi siempre moviéndose en esa delgada línea roja que separa el éxito de la catástrofe. Hay que aplaudir el sinfín de estrellas que pasan por sus capítulos a modo de cameo: Bryan Cranston, Martin Scorsese, Charlize Theron o Sarah Polley.

Dónde verla: Apple TV+

Temporadas: 1 (10 episodios)

Vídeo YouTube

Yo adicto

Al protagonista de Yo adicto le salva la vida entrar en un centro de rehabilitación para acabar con el infierno en el que vive por culpa de las drogas. Atrapado en una espiral de adicción al trabajo, al alcohol, a las sustancias y al sexo, ingresa en una clínica cuando toca fondo y no le queda más remedio que agachar las orejas y pedir ayuda. Aunque el personaje principal cae realmente mal, el espectador sufre y lucha con él en esa odisea titánica por acabar con la tiranía de un modo de vida que le estaba consumiendo. Es una serie que revuelve, provoca, altera y emociona.

Dónde verla: Disney+

Temporadas: 1 (6 episodios)

Vídeo YouTube

Elsbeth

Hay un universo en televisión que comenzó con The Good Wife y siguió con The Good Fight (Movistar Plus+), dos grandes historias de abogados muy recomendables, con casos interesantes y personajes muy atractivos. Ese universo ha continuado con Elsbeth, el spin off del spin off. La protagonista era un personaje muy secundario de las dos series originales, pero su carisma y peculiar forma de ser entusiasmó al público. Ahora encabeza este procedimental -un capítulo, una investigación- en el que Elsbeth ayuda a resolver crímenes a la policía de Nueva York, mientras que los espectadores juegan a los detectives desde casa. Quien sea adicto a las series de abogados, también puede disfrutar en esta misma plataforma de Matlock, protagonizada por Kathy Bates.

Dónde verla: Movistar Plus+

Temporadas: 2 (30 capítulos)

Vídeo YouTube